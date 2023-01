Daniela Legarda anunció nuevo álbum de su hermano fallecido Fabio Legarda

En más de una oportunidad, la reconocida creadora de contenido digital Daniela Legarda ha llamado la atención de redes sociales por recordar con cariño a su hermano difunto Fabio Legarda, quien falleció trágicamente el 7 de febrero de 2019 luego de recibir un impacto de bala en la cabeza.

Recientemente, la joven hizo una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en la que un cibernauta la cuestionó sobre la música del cantante paisa, a lo que ella respondió que, luego de un largo proceso, espera poder lanzar el proyecto artístico durante este año 2023: "ha sido un proceso largo porque hay mucho que va con la música, pero hemos estado trabajando en un álbum sin parar", expresó para sus más de 3 millones de seguidores.

Asimismo, aseguró que muy pronto, los fanáticos de Fabio podrán escuchar en las plataformas musicales una colaboración que hizo el mismo Legarga con Dejota, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios de Internet.

Cabe aclarar que Legarda había dejado algunas "maquetas" de estas canciones, pues tenía planeado sacarlas al mercado en el 2019, año en el que falleció. Luego del desafortunado suceso, la familia se quedó con dicho proyecto y se encargaron de seguir trabajando en él para mantener viva su memoria y rendirle una especie de homenaje.