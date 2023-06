Aida Victoria Merlano explotó contra Valeria Giraldo: "Miss Cobardía, morronga"

Aida Victoria Merlano y Valeria Giraldo vuelven a ser tendencia en redes sociales y a estar en el ojo del huracán por la confrontación en la que se encuentran, pues ante una indirecta de la representante de Medellín en el concurso Miss Universe Medellín, Merlano le respondió con fuertes palabras en un video.

Todo surgió por un tweet que publicó la también abogada el pasado 8 de junio, donde hizo referencia al video de Aida en el que mostró como lucía sin diseño de sonrisa.

Mira también: Westcol reveló los motivos por los que terminó su relación con Aída Victoria Merlano

"Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias", escribió ante sus más de 76 mil seguidores, y la barranquillera no dudó ni un segundo en responderle:

"Me tienes mamada. Hablas mal de mí y sabes perfectamente con quién, se te ha ido el like a tweets y no es la primera vez que me tiras una indirecta. Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo, ¿O lo vas a negar como la morronga que eres?”.

Nunca me dejen dejarme convencer de hacerme un diseño de sonrisa, gracias — VALERIA GIRALDO TORO | La Miss (@valeriagiraldot) June 9, 2023

Publicidad



Posteriormente, Aida utilizó su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones seguidores, y se despachó con fuertes palabras donde le dijo "cobarde", "mosca muerta" y volvió a invitarla a encontrarse para esclarecer cuáles son sus diferencias.

"Si uno se pone a analizar con una media de inteligencia, cosa que ella no tiene, los tuits a los que ella les da like y luego elimina, como por ejemplo en el que se burlan de mi casa por cárcel… Ella es Miss Cobardía, por eso quiero verme con ella para ver cuál es su problema”.

Cabe recordar que después de que la empresaria hija de la excongresista Aida Merlano terminó su relación con el streamer Westcol , él se ha mostrado muy interesado en Valeria Giraldo Toro e incluso ella ha mostrado los regalos que ha recibido.

Publicidad

A pesar de todo esto, Merlano aclaró en su último vídeo que esta no es una pelea por otra persona, haciendo referencia a su expareja.

"Tiene más cobardía que títulos 🤔 y para que nos entendamos mejor: Lo que tiene ella de mosquita muerta, lo cargo yo en OVARIOS", volvió a escribir la empresaria en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: ¿Por qué Valeria Giraldo vuelve a ser tendencia en Twitter? Conoce aquí los motivos

Pero tiene más cobardía que títulos 🤔 y pa que nos entendamos mejor: Lo que tiene ella de mosquita muerta, lo cargo yo en OVARIOS. https://t.co/oqdsVYdUm3 — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) June 9, 2023

Hasta el momento, Giraldo Toro no se ha vuelto a pronunciar al respecto del tema, pero lo que si es claro, es que muchas personas que las apoyan a ambas esperan el próximo movimiento de Aida.