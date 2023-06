Aida Victoria se quitó el diseño de sonrisa y mostró cómo lucen sus verdaderos dientes

Aida Victoria Merlano ha destacado en las redes sociales gracias a su indudable atractivo físico y también por los consejos que da acerca de relaciones de pareja o empoderamiento femenino. Recientemente, la influenciadora reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que tomó la decisión de retirarse el diseño de sonrisa, por lo que sorprendió a más de uno al dejar ver su dentadura al natural.

"Dije rara no fea, o sea, primero respeta, mis dientes no son feos, solamente que son chiquitos, me hacen ver como más niña. Aparte con un diseño de sonrisa a uno se le ve lo que viene siendo la facturación, pero no son feos. Me siento niña y endeudadita con el Icetex", señaló de manera cómica en medio de la plataforma.

Mira también: Aida Victoria y Westcol revivieron rumores de reconciliación al ser vistos "coqueteándose"

En el video se logra ver a la creadora de contenido digital posando frente a la cámara con un filtro de Instagram sutil que no deja ver por completo la armonía de sus dientes. En redes sociales, los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues mientras algunos elogiaban su belleza natural, otros la criticaron por mencionar que hacerse un procedimiento de este tipo denota la capacidad monetaria que tiene una persona.

No te pierdas: Westcol reveló los motivos por los que terminó su relación con Aída Victoria Merlano

"¿Cómo así que un diseño de dientes presume tu capacidad adquisitiva? De razón todos esos señores tienen dientes que parecen chicles", "es decir que según ella, si no tienes diseño de sonrisa aparentas ser po-bre 😮 Estoy por creer que cada vez que sale con nuevo monólogo, dura tres días escribiéndolo", "me parece hermosa con diseño o sin diseño", "ella es muy linda, siempre lo he dicho, pero esos comentarios como tan clasistas... Lo más charro es que hay muchísima gente con mucha plata, de apellido, que vienen de cuna de oro y nunca se haría un diseño de sonrisa", son algunos de los mensajes que destacan.

Te puede interesar: Este es el regalo que Aída Victoria Merlano le dio a Westcol por alcanzar 1 millón de seguidores

Publicidad

Recientemente Merlano llamó la atención de sus fanáticos luego de que se viralizara un video en el que se le observa acompañada de Westcol, el streamer de Twitch y su expareja sentimental, lo que reavivó los rumores de reconciliación.