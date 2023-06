Aida Victoria y Westcol revivieron rumores de reconciliación al ser vistos "coqueteándose"

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más influyentes de Colombia no solo por las polémicas declaraciones que hace a través de redes sociales sobre diversos temas como empoderamiento femenino o relaciones de pareja, sino también por la corta relación que sostuvo con el streamer Westcol, que duró aproximadamente tres meses.

La historia de amor tuvo lugar a finales de 2022 y no tuvo mucho éxito a pesar de ser muy mediática, pues constantemente la pareja se dejaba ver a través de las transmisiones en vivo en Twitch y emocionaba a sus seguidores cada vez que demostraba contacto físico. Sin embargo, una vez que pusieron punto final al idilio empezaron a lanzarse reclamos en frente de sus millones de seguidores.

Merlano, por un lado, expresaba que él no estaba a su nivel porque tenía comportamientos infantiles, mientras que el joven aseguraba que no necesitaba de ninguna barranquillera sabiendo que había muchas paisas que estarían felices de salir con él.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los internautas fue cuando la influencer aceptó ser la protagonista del nuevo video musical de Andy Rivera 'Dudas de mí', que fue promocionado con una candente video en las plataformas digitales donde aparecían cantando cerca el uno del otro. La grabación llegó a manos de Westcol, que incluso enfrentó a Rivera y le pidió que se reunieran para aclarar la situación.

Aunque en aquella oportunidad Aida le pidió a su exnovio que la superara, ambos fueron vistos recientemente coqueteándose, al parecer, en medio de la grabación de un videoclip, que se desconoce todavía de qué artista se trataría. En las imágenes se observa a los jóvenes sosteniendo una charla amigable detrás de un automóvil, mientras los integrantes de la producción hacen algunas tomas con las cámaras y organizan otros detalles de logística.