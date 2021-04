Aída Victoria muestra el video que su mamá, Aída Merlano, le envió como regalo de cumpleaños

A través de sus historias de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas, Aída Victoria respondió a uno de sus seguidores si su mamá, Aída Merlano, la acompañó en la fiesta de cumpleaños que celebró.

La influencer respondió que “sí se hizo presente”. Además, contó que su mamá le dio unas palabras que la hicieron llorar pues, le recordó varios momentos que vivieron juntas, expresándole que estaba orgullosa de ella.

"Eventualmente si se hizo presente y de verdad que yo siempre la siento aquí (en el corazón) de hecho la gente me pregunta qué decía en el video que me mandó y que me hizo llorar, y pues nada, eran tantas cosas, recordando momentos que vivimos, diciéndome lo orgullosa que estaba de mí", dijo Aída Victoria a través de su cuenta de Instagram.

Antes del video respondiendo a sus seguidores la influencer también había compartido un arreglo floral, donde se veía claramente que era enviado por su madre y escribió “Aunque estemos lejos, mi alma siempre está contigo”.