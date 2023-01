"Estaba hundida": Aida Victoria Merlano regresó a las redes sociales

Aida Victoria Merlano reapareció en su cuenta de Instagram, luego de desconectarse por unos días debido a los problemas psicológicos que la estuvieron atormentando recientemente.

Cabe recordar que esta influenciadora había realizado una transmisión en vivo en la que salía llorando y confesó que había tenido planes de suicidarse y dejó muy preocupados a sus seguidores.

Es por ello que pasó unos días sin pronunciarse, sin embargo, decidió volver por medio de sus historias de Instagram, en las que publicó videos aclarando sobre lo que pensaba de las redes sociales, mas no quiso revelar la causa por la que se puso de esa manera.

Confesó que disfrutaba usar su Instagram, que no le afectaba lo que por allí le dijeran, asegurando que hay personas con muy buena vibra. No obstante, dijo que su situación no había sido la mejor.

"Necesitaba un break, porque estaba hundida básicamente, en la m**rda, porque claro que me pasó una cosa, de la que no voy a hablar", aseguró Aída Victoria.

También reveló que no habría salido de esa crisis que atravesó si no fuese por la ayuda de su pareja sentimental, su familia y los profesionales que la apoyaron para superar esa tristeza que la invadió y le recomendó a sus seguidores que no se quedaran callados cuando se sintieran así.

