'WestCOL' se pronunció tras polémica comparación que hizo entre las mujeres de Colombia y Qatar

El creador digital, Luis Villa mejor conocido en sus redes sociales como 'WestCOL' se ha posicionado como el streamer #1 de twitch en Colombia. Por su influencia en las redes sociales ha sido uno de los muchos personajes que ha pisado tierras qataríes para disfrutar de la Copa Mundial 2022.

El paisa de 21 años aprovechó la llegada a Qatar para compartir con sus seguidores aspectos del viaje. A través de las historias en su cuenta oficial de Instagram compartió detalles del alojamiento, la vista desde el hotel en Doha, el contenido que estaba grabando, los planes para hacer durante su estadía y aprovechó el momento para referirse a las mujeres de este país.

En el vídeo, Luis Villa habló sobre algunas características que tienen las mujeres del país de Medio Oriente en comparación con las mujeres colombianas refiriéndose a temas de fidelidad y comportamiento femenino.

"Imagínese que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas ¿están escuchando las mujeres de Medellín, Pereira y Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel sino que la prenden a latigazos...": expresó WestCOL.

Yo necesito que ustedes escuchen lo que dice este man, las preguntas del final: "Por qué no aprenden así, por qué no son como acá", o sea, básicamente, que por qué acá no se perpetúa la violencia que ejercen esos países sobre las mujeres pic.twitter.com/bJZCRNx8iy — Susana✨ (Taylor's version) (@sna1609) November 30, 2022

Tras las polémicas declaraciones y las reacciones de algunos usuarios en redes sociales quienes manifestaron su rechazo a las palabras del colombiano; comentaron que estas son ofensivas para quienes sufren de violencia de género como también refuerzan el machismo y la misoginia.

Ante el hecho que se viralizó en pocas horas, WestCOL se pronunció nuevamente en su cuenta de Instagram ofreciendo disculpas y agregó: "Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en colombia sí, quiero pedir perdón... tienen toda la razón las mujeres que están tirando porque si se escucha mal".

"Miré la historia varias veces y sí está fuera de contexto en algunos puntos, digo fuera de contexto porque mi intención nunca fue dar ese mensaje... soy un pelado y no mido mis palabras y que por joder con cosas tan delicadas como esta puede pasar que me funen, quiero pedir perdón de antemano": agregó.