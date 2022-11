Zendaya y Tom Holland estarían planeando su boda según medios internacionales

Zendaya Stoermer y Tom Holland se conocieron en el 2017 cuando comenzaron las grabaciones para la primera parte de la trilogía de 'Spider-Man: No Way Home', desde ese momento tuvieron una gran conexión que no ocultan en los escenarios que comparten y menos en las redes sociales.

Su relación se hizo oficial durante el verano del 2021 cuando se viralizaron varias fotografías donde la pareja se estaba besando al interior de un automóvil. Y aunque han tratado de mantener su relación lejos del ojo público, recientemente se reveló información sobre los planes amorosos entre Zendaya y Tom.

Según lo reveló el magazine UsWeekly una fuente cercana a la pareja habría confirmado que presuntamente estarían listos para dar un paso más con su noviazgo, pues consideran que tienen "relación seria y avanzada".

"Ambos están en modo de establecerse y están absolutamente planeando un futuro real juntos": expuso y agregó el medio estadounidense a lo que sería el posible compromiso de Zendaya y Holland.

Los actores, ambos con 26 años llevan una relación privada y en entrevistas no dan detalles sobre esta, así mismo, respetan sus espacios debido a las apretadas agendas de trabajo que cada uno tiene y con las cuales la mayoría del tiempo están distantes cumpliendo con los compromisos profesionales.

Así mismo, se conoció que en lo corrido del año 2022 la pareja compró su primera casa en el Reino Unido, se estima que la mansión está avaluada en unos 4 millones euros y se encuentra ubicada en el vecindario de Richmond.

Se cree que la pareja quienes interpretaron a MJ y Peter Parker en 'Spider-Man: No Way Home' podrían mudarse a Londres ya que en Los Ángeles, California sienten que la presión de los paparazzis y la prensa los acedia bastante.

Hasta la fecha ni Zendaya ni Tom han confirmado las especulaciones sobre el supuesto compromiso, sin embargo, varios medios y fuentes cercanas manifiestan que pronto se daría una boda entre los jóvenes.