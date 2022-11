¡De no creer! Gracias a una mantecada, una joven en México se salvó de ser robada

Las redes sociales son el espacio ideal para compartir todo tipo de vivencias y situaciones, las cuales en ocasiones logran viralizarse por ser graciosas, interesantes o simplemente curiosas, en este caso, Sofía Rosales, una joven mexicana utilizo su perfil de Tik Tok para comentar algo que vivió entre 2014 y 2016, pues se salvó de un asalto por convidar del pan dulce que se estaba comiendo.

En medio de risas, Rosales comenta en su video, que ya tiene más de 4 millones de reproducciones, que todo ocurrió cuando iba camino a su casa después de salir del colegio y decidió tomar un bus en el que tuvo que irse de pie por lo lleno que estaba.

"Íbamos a entrar a un camino que estaba medio oscuro y se subieron cuatro weyes o tres”, expresa, e incluso uno de ellos alcanzó a empujarla.

Mientras avanzaba hacía su trayecto, la joven comenzó a sentir hambre y sin importar que estuviese de pie, decidió destapar su paquete de cuatro mantecadas para comerse una. En ese instante, "el señor se me quedó viendo mientras yo me comía mi mantecada y entonces le dije "¿quiere una mantecada?" y el señor me dijo "no, muchas gracias"", explica Rosales.

Pero ella fue insistente y amable y le ofreció del alimento una vez más: “yo, así como de ‘no, sin problema, a mí me gustan mucho ¿seguro que no quiere?’ Y me dice: "bueno, gracias’ y la agarró"".

Después de que el hombre terminó de comer, le avisó a sus compañeros que era momento de robar a los pasajeros del bus y empezó a pedirles que entregaran sus pertenencias, especialmente celulares y carteras.

La sorpresa de Sofía Rosales fue tal, que pensó: "¡La traición hermano, la traición, te di una mantecada!", y rápidamente empezó a decidir cuál objeto entregar, pues llevaba su celular y un iPod.

Para su grata sorpresa, aquel hombre a quien le había compartido una mantecada le dijo rápidamente que a ella no la iban a robar y demás le agradeció por haber compartido su comida con él y su amabilidad.

""No, tú no. Gracias por la mantecada" Y así fue cómo me salvé de que me asaltaran”, terminó de contar entre risas aquella curiosa historia, agregando que los demás pasajeros la miraron extraño y se preguntaron si ella conocía a los delincuentes.

"Más que la mantecada fue tu amabilidad 😅", "Ahora llevaré mantecadas por si las dudas😫", "Jajajaja ahora siempre voy a invitar comida a extraños 😂", "Esta niña trasmite su energía que no se porque igual empecé a reír 😂", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.