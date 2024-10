Raúl Ocampo abre su corazón un año después de la partida de Alejandra Villafañe

El reconocido actor Raúl Ocampo llega a Los Enredados para sincerarse sobre uno de los momentos más dolorosos que ha afrontado en su vida: el fallecimiento de Alejandra Villafañe, quien fue su pareja durante varios años, tras luchar contra el cáncer.

El samario recuerda momentos especiales que vivió con la exreina de belleza, da su testimonio sobre el proceso de sanación. Adicionalmente, explica cómo ha vivido el duelo y si ha visto a la actriz en sus sueños o si se ha manifestado de alguna forma.

Raúl Ocampo hace un juramento luego de la muerte de Alejandra Villafañe

Haciendo referencia a cómo su duelo ha sido un proceso de crecimiento y entendimiento, el actor hace una promesa en medio de Los Enredados: "Se los juro por Dios que me voy a volver a enamorar y esa persona va a ser un nuevo amor de mi vida".

Sumado a esto, Raúl Ocampo hace la claridad de los planes que tiene para su futuro: "se los juro también que proyecto tener hijos, ellos van a ser amores de mi vida, sus hijos, o sea mis nietos lo serán".

La razón por la que Raúl Ocampo sintió celos de Polilla tras la muerte de La Gorda Fabiola

Acto seguido, uno de los periodistas le pregunta a Ocampo si la fallecida actriz ha aparecido en sus sueños, tal como le ha sucedido humorista de Sábados Felices, pues en una entrevista en Día a Día reveló que ella se le había aparecido para darle un importante mensaje.

"Hasta el momento no he soñado con Ale e incluso sentí celos de Polilla cuando dijo que había soñado con ella tres veces. Yo dije como '¡Usted va un mes, haga la fila que yo voy once meses!'", expresa entre risas.

Raúl Ocampo se conmueve al recordar el último cumpleaños de Alejandra Villafañe

Ocampo explica que en el video estaban celebrando el cumpleaños número 32 de Villafañe en Cuba, donde ambos se encontraban estudiando actuación. Sin embargo, su relato se ve interrumpido al verla sonreír frente a la cámara, momento en el que comenta, visiblemente conmovido: "Tan hermosa esa sonrisa que tenía".

Luego, continúa reconociendo que, tras la muerte de la exreina de belleza, hay preguntas que aún no ha podido responder y aspectos que tal vez nunca llegará a comprender. A pesar de ello, sabe que en esos momentos es cuando debe ser resiliente para seguir adelante con optimismo y valentía.

La curiosa forma en que Alejandra Villafañe se le manifestó a Raúl Ocampo

Para dar contexto de su historia, explica que en una ocasión le dijeron que las personas fallecidas se convertían en ángeles y soltaban plumas de sus alas, pero él no creía en esto hasta que durante un viaje a Budapest fue a conocer aguas termales, es decir, agua con azufre donde “no hay vida”, ella se le manifestó.

Entre risas hace la claridad de que “no hay gansos, patos y mucho menos gallinas allá en Budapest”, pero que al mirar al cielo le cayó una pluma en su rostro y luego al agua, por lo que la grabó y actualmente conserva ese recuerdo.

