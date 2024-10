Nicolás Arrieta responde a la controversial pelea con un vecino: "Fue en defensa propia"

Nicolás Arrieta se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que se hiciera viral un video en el que aparece en medio de una acalorada discusión con un vecino luego de que tuviesen un inconveniente con un animal de compañía.

A su vez, se le podía ver al creador de contenido retando al hombre con la intención de irse a los golpes, dado que por medio de las palabras no habían podido solucionar el problema, lo cual generó un debate en redes, especialmente porque se consideró que el streamer estaba bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Te puede interesar: Nicolás Arrieta fue captado en intensa pelea en Bogotá, al parecer, bajo los efectos del alcohol

Nicolás Arrieta responde a su pelea con un vecino

En exclusiva para Los Enredados y La Red, Nicolás Arrieta relata los hechos de lo sucedido con su vecino y justifica las acciones que tomó: "el perro del vecino me mordió. Si tú ves el video en detalle el hombre me ataca primero y lo que hice se llama defensa personal y es un proceso que está en Fiscalía".

Cabe destacar que hasta ahora salió a la luz esta grabación, la cual se hizo viral, los hechos sucedieron aproximadamente un mes atrás, de acuerdo a la información brindada por Nicolás Arrieta: "el video ya lo borraron, es algo que entorpece el proceso judicial que hay. Fue en defensa propia totalmente".

Lee también: Yeferson Cossio pidió que no lo vincularan con supuestas amenazas de muerte a Nicolás Arrieta

Publicidad

Sumado a esto, el creador de contenido recalca que él no inició la situación y que lo que lo llevó a decidir irse a los golpes fue que el hombre no quiso retener al animal: "el perro de él me muerde y le dije 'por favor agarre a su perro' y se negó".

En su versión de los hechos, Nicolás Arrieta asegura que le pidió que se llevara al perro y que no quiso, por lo que temía a que no solo le hiciera daño a él, sino también a sus dos animales de compañía.

Conoce más: King of the Ring: Nicolás Arrieta abofeteó a La Liendra en el cara a cara previo al evento

Publicidad

Sobre cómo se encuentra este caso y las condiciones bajo las que se dio, el creador de contenido menciona: "es un señor más grande que yo, pesa más. Si tú sabes de boxeo hay categorías de peso, yo apenas tengo 60 y él 80". A su vez, exalta que el proceso está en Fiscalía por lesiones personales: "yo no abusé de mi fuerza y pues él simplemente se retiró".

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .