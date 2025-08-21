Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios: muchos probaron sus habilidades para el fútbol

Los integrantes de Alpha, Omega y Gamma se reunieron con Andrea Serna para la segunda prueba correspondiente al séptimo ciclo del Desafío del Siglo XXI. En esta oportunidad, la presentadora les indicó cuál sería su misión en el Box Rojo, recordándoles que los ganadores se quedarían con la luz, el agua, el gas y el arriendo, que recientemente ascendió a 20 millones de pesos.

Mira también: Dani, del Desafío, opinó sobre la cercanía entre Eleazar y Tina: “Sería un fracaso”



En este sentido, los participantes que asistieron al encuentro deportivo fueron Valentina, Manuela, Deisy, Gero, Leo y Lucho de Alpha; Mencho, Grecia, Yudisa, Gio, Cris y Rata de Gamma; y Miryan, Katiuska, María C., Juan, Potro y Camilo de Omega.



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Servicios

En esta oportunidad, Gamma se quedó con la victoria gracias al impecable desempeño de las mujeres en la arena, así lo dieron a conocer los mismos integrantes de la escuadra naranja. Con este triunfo, se quedan también con la posibilidad de elegir a qué grupo les enviarán el segundo Chaleco de Sentencia para hombres y con qué servicio dejarán al segundo puesto.

Cabe aclarar que Omega se posicionó en el segundo lugar, por lo que recibieron el beneficio del arriendo teniendo en cuenta que vienen de un ciclo complejo en Playa Baja al haber incumplido con un castigo durante el quinto ciclo del reality de los colombianos.

Mira también: Dani destapa la única tarea que no estaba dispuesta a cumplir como La Elegida del Desafío



En qué consistió el Desafío de Sentencia y Servicios

En esta prueba, los desafiantes compitieron con sus manos atadas a la espalda. En cada ronda se definió el número de jugadores, quienes atravesaron la pista para buscar los balones que debían meter en el arco marcado con el escudo de su equipo. El ganador fue el primer en marcar siete puntos.

Publicidad

Mira también: Leo fue el único en "descubrir" a El Elegido del Desafío, pero no quiso echarlo al agua: VIDEO

Durante el enfrentamiento deportivo se presentaron varios momentos llamativos, tal es el caso de los golpes que recibieron Súper Humanos como Deisy y Mencho. Gero, por su parte, dio de qué hablar al hacer un gol que les hizo recordar a mucho a su papá Juan Pablo Ángel, y Valentina dio de qué hablar al tomar una decisión que perjudicó a su equipo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.