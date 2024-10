Nicolás Arrieta dice que La Liendra le tiene "miedo" y por eso no aceptó otro encuentro de boxeo

Nicolás Arrieta cae en Los Enredados como el invitado especial y en este espacio no teme en referirse a los temas más polémicos que afrontado como figura pública, como la oportunidad en la que se enfrentó al influenciador La Liendra en un ring de boxeo y donde resultó ser perdedor. Esto ocurrió el 1 de septiembre de 2023.

Nicolás Arrieta dice que La Liendra le tiene "miedo"

Tras este evento que se realizó en el Teatro Royal Center de Bogotá con más de seis mil asistentes, el YouTuber aseguró que quería la revancha, pero esta no se dio y ante los micrófonos del podcast de Caracoltv.com y La Red, da su opinión de lo que pasó.

"Le pedimos la revancha porque estoy más preparado, pero no aceptó porque tiene miedo. El entrenamiento es my duro para el boxeo", dice , y luego agrega que la diferencia de edad tuvo que influir en lo que vivieron hace un año, pues él tiene 10 años más que la Liendra, adicionalmente estaba "pasando por una ruptura emocional".

Finalmente, comenta que Westcol lo invitó a su evento 'Stream Fighters' con otras personalidades de las redes sociales, pero no asistió porque todo parece apuntar a que no tendría un rival. Según Nicolás Arrieta, La Liendra no aceptó si no le pagaban y Paisa Vlogs tampoco quiso ir.

Nicolás Arrieta responde a su pelea con un vecino

En exclusiva para Los Enredados y La Red, Nicolás Arrieta relata los hechos de lo sucedido con su vecino y justifica las acciones que tomó: "el perro del vecino me mordió. Si tú ves el video en detalle el hombre me ataca primero y lo que hice se llama defensa personal y es un proceso que está en Fiscalía".

Cabe destacar que hasta ahora salió a la luz esta grabación, la cual se hizo viral, los hechos sucedieron aproximadamente un mes atrás, de acuerdo a la información brindada por Nicolás Arrieta: "el video ya lo borraron, es algo que entorpece el proceso judicial que hay. Fue en defensa propia totalmente".

Sumado a esto, el creador de contenido recalca que él no inició la situación y que lo que lo llevó a decidir irse a los golpes fue que el hombre no quiso retener al animal: "el perro de él me muerde y le dije 'por favor agarre a su perro' y se negó".

En su versión de los hechos, Nicolás Arrieta asegura que le pidió que se llevara al perro y que no quiso, por lo que temía a que no solo le hiciera daño a él, sino también a sus dos animales de compañía.

