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Nuevo cantante de 'La Banda del Aventurero' de Yeison Jiménez

La agrupación musical anunció que ya tiene una nueva voz representativa tras un largo proceso de selección en el participaron cientos de artistas. Te lo presentamos.

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'La Banda del Aventurero' de Yeison Jiménez presentó a su nuevo vocalista: quién es

La agrupación musical anunció que ya tiene una nueva voz representativa tras un largo proceso de selección en el participaron cientos de artistas. Te lo presentamos.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol Televisión e Instagram @cristianvelezoficial