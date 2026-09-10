'La Banda del Aventurero' de Yeison Jiménez presentó a su nuevo vocalista: quién es

El 10 de enero de 2026 quedó marcado como uno de los días más trágicos para la música colombiana. Luego de cumplir con una presentación en Boyacá, el cantante Yeison Jiménez abordó una aeronave para continuar con su agenda. Sin embargo, minutos después del despegue, el avión en el que viajaba sufrió un accidente que acabó con la vida del artista y de cinco personas que lo acompañaban. Tras su fallecimiento, los músicos de su agrupación decidieron continuar con los compromisos adquiridos, como una manera de mantener vivo su legado musical.

Durante varios meses, ‘La Banda del Aventurero’ no contó con una voz principal para interpretar el repertorio que acompañó la trayectoria de Yeison Jiménez. Después de un proceso de audiciones en el que participaron diferentes artistas, la agrupación finalmente anunció de manera oficial que Cristian Vélez será su nuevo cantante, encargado de interpretar las canciones que hicieron parte de la carrera del artista.



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Cristian Vélez: el nuevo vocalista de ‘La Banda del Aventurero’ de Yeison Jiménez’

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Cristian Vélez es la nueva voz de ‘La Banda del Aventurero’, la famosa agrupación de Yeison Jiménez. Tras meses de intensas audiciones con cientos de aspirantes de todo el país, el joven cantante fue seleccionado para asumir este gran reto dentro de la música popular colombiana.





La noticia fue compartida a través de las redes sociales de personas cercanas al proceso. Entre ellas estuvo Diva Jessurum, quien se refirió al resultado y destacó la dificultad de la tarea que ahora tendrá el joven cantante.

“Definitivamente una tarea difícil y titánica; el ganador del reality que busca la nueva voz de la banda del Aventurero es Cristian Vélez”, señaló la presentadora, en el capítulo final del ‘reality’ que se realizó en búsqueda de la nueva voz.

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La agrupación que acompañó durante años a Yeison Jiménez en los escenarios más importantes abre una nueva etapa con el talento de Cristian Vélez. La noticia ha generado emoción entre los seguidores del género popular, quienes celebran la oportunidad dada al artista para liderar este reconocido proyecto musical.

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¿Cómo fue la selección del nuevo integrante de ‘La Banda del Aventurero’?

El proceso de selección se extendió durante varios meses y contó con la participación de cientos de artistas e intérpretes de música popular. Luego de varias audiciones, la elección del nuevo integrante fue anunciada a través del ‘reality‘ que se transmitió por YouTube. Finalmente, Cristian Vélez fue seleccionado para ocupar el puesto, gracias a su talento vocal y su presencia escénica.