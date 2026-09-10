Actor Rodolfo Sancho dijo cómo reaccionó a noticia de que su hijo mató a un colombiano

El caso que conmocionó a Colombia y al mundo tras el trágico asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia vuelve al ojo público. Tras la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho, su padre, el reconocido actor español Rodolfo Sancho, rompió el silencio en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, de Antena 3, para compartir cómo vivió la sentencia y en qué punto se encuentra la estrategia legal.

¿Cómo reaccionó Rodolfo Sancho al caso de Daniel Sancho?

Rodolfo Sancho confesó que enterarse de la noticia, por medio de un artículo de EFE, que le envió un familiar, fue un impacto devastador para toda la familia. “Reaccioné como reaccionaría cualquier ser humano: fue un shock brutal y una sensación de disociación muy fuerte”, expresó el artista español al recordar los momentos posteriores a la decisión judicial en Tailandia.

El intérprete explicó que debió asumir un estado mental de combatividad y lucha para poder enfrentar el proceso y sostener el apoyo a su hijo desde la distancia. Pese a la gravedad de los hechos y al sufrimiento acumulado, afirmó que intenta mantener una visión reflexiva para evitar la autocompasión.

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¿Qué dijo Rodolfo Sancho sobre la condena a cadena perpetua de su hijo en Tailandia?

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Frente a la pena impuesta por el tribunal del país asiático por el crimen del médico colombiano, la postura del actor y de su equipo jurídico se mantiene en el recurso de la revisión legal. Sancho ha manifestado anteriormente que confía en las opciones legales de su defensa para revertir o reducir el fallo: “Hay que seguir trabajando y ver las posibilidades; sigo creyendo que hay opciones”, ha indicado en relación con el recurso presentado.

Su equipo legal continúa trabajando en las vías de apelación con el objetivo de lograr una atenuación en la pena que contemple el marco de acuerdos internacionales aplicables.

¿Cómo es la relación actual entre Rodolfo Sancho y su hijo Daniel?

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A pesar de la distancia y las estrictas medidas del centro penitenciario en Tailandia, el actor mantiene comunicación constante con el joven. Rodolfo Sancho confirmó que hablan periódicamente para monitorear su estado de salud, su adaptación a la rutina carcelaria y los avances del expediente legal.