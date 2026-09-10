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Qué dijo actor Rodolfo Sancho de su hijo, Daniel Sancho, que mató un colombiano

El actor Rodolfo Sancho rompió el silencio sobre su hijo Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia, por matar a un cirujano colombiano. Mira aquí qué dijo.

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Actor Rodolfo Sancho dijo cómo reaccionó a noticia de que su hijo mató a un colombiano

El actor español calificó de "shock brutal" la pena de cadena perpetua en Tailandia que recibió Daniel Sancho, por el homicidio del cirujano Edwin Arrieta, y mantiene la fe en la apelación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Actor Rodolfo Sancho
Actor Rodolfo Sancho
Foto: Getty Images