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Julián Díaz, de ‘María la Caprichosa’, temió por su vida por fanático obsesionado con su personaje

El actor que interpreta a Don Manuel en la producción recuerda el momento de terror que vivió con fanático que pensó que uno de sus personajes, en el que es un delincuente, era real.

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Julián Díaz, de ‘María la Caprichosa’, temió por su vida cuando lo confundieron con su personaje

El actor que interpreta a Don Manuel en la producción recuerda el momento de terror que vivió con fanático que pensó que uno de sus personajes, en el que es un delincuente, era real.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de ago, 2026
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