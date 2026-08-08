Julián Díaz, de ‘María la Caprichosa’, temió por su vida cuando lo confundieron con su personaje

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Julián Díaz, reconocido por interpretar a Don Manuel en María la Caprichosa, terminó viviendo una situación que, según cuenta, nunca había experimentado durante sus más de 20 años de trayectoria artística.
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Todo comenzó cuando recibió un mensaje en Instagram de un hombre que aseguró estar muy impactado con su personaje y que insistió en conocerlo personalmente. Julián aceptó compartir con él y, durante los primeros encuentros, no encontró nada extraño.
Sin embargo, días después, el hombre volvió a contactarlo directamente a su teléfono con una afirmación que dejó al actor completamente desconcertado: le aseguró que Julián había evitado que lo mataran. “Yo, ¿qué? Yo, uy, amigo, yo agradezco que no lo hayan matado, que nada le haya pasado, pero yo no tengo ese tipo de poderes”, recordó.
A partir de ese momento, la situación comenzó a complicarse. El hombre empezó a llamarlo desde diferentes números y a contarle historias relacionadas con un supuesto complot en el que estarían involucrados su exesposa y otras personas.
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El acoso se hizo cada vez más frecuente y llegó incluso a llamadas durante la madrugada. Julián comenzó a preocuparse por su seguridad y la de su familia, pues temía que aquel hombre pudiera aparecer en su casa o acercarse a sus hijos.
Ante el constante asedio, el actor tomó una decisión para recuperar su tranquilidad: cambió su número de teléfono. Después de hacerlo, recibió un último mensaje relacionado con las supuestas acciones que el hombre estaba realizando para encontrar a las personas de las que hablaba.
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