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Joyas que utilizó Georgina Rodríguez en la alfombra roja de Festival de Cine de Venecia

La modelo y empresaria argentina asistió al Festival de Cine de Venecia y lució un elegante traje Gucci y millones de pesos colombianos en joyas y accesorios.

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Georgina reapareció tras su boda con Cristiano Ronaldo con más de $400 millones encima

Después de su boda con Cristiano Ronaldo, la modelo asistió al Festival de Cine de Venecia para el estreno de la película ‘Mr. Nelson, ¿Did You Kill People?’ y se robó las miradas del público.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez
Foto Instagram: @georginagio