Georgina reapareció tras su boda con Cristiano Ronaldo con más de $400 millones encima

La gala del Festival de Cine de Venecia empezó el pasado 2 de septiembre y finaliza el 12 de ese mismo mes. Al evento asistieron grandes celebridades como Javier Bardem, Penélope Cruz, George Clooney y colombianos, como J Balvin y Sebastián Múnera, artista y cineasta.

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Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo y empresaria nacida en Argentina y criada en España, se presentó en la alfombra roja el 4 de septiembre mientras presentaban ‘Mr. Nelson, ¿Did You Kill People?’, película dirigida por el japonés Shinya Tsukamoto.

La dueña de Mimoa cautivó y robó la mirada de los asistentes al usar un elegante traje Gucci color azul rey, pero no era el típico vestido de gala, sino que constaba de un blazer con un ligero escote, una falda larga con una pequeña abertura en la parte de atrás y unos tacones Gucci Black Leather Horsebit Pumps de color negro.

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Si el traje fue icónico, lo que más destacó de su ‘look’ fueron sus joyas, las verdaderas protagonistas. Comenzando por una gargantilla adornada con distintos diamantes: unos de 50 quilates, otros de 6.41 quilates y hasta diamantes en forma de pera de 98 quilates.

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Además, también lució accesorios como aretes en forma de pera de 25 quilates, 26 quilates de diamantes en forma de corazón, 4,35 quilates de diamantes de talla brillante y anillos pertenecientes a la colección Garden of Kalahari de la prestigiosa casa suiza Chopard. Se estima que el valor de todos sus accesorios oscila entre de 150.000 euros, aproximadamente 500 millones de pesos colombianos, según El Español.

Cuándo se casaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

La pareja dio el sí acepto en agosto del 2026, exactamente el 11 de ese mes, fecha que tiene un significado especial para ellos, pues se conocieron el 11 de agosto del 2015 y se comprometieron nueve años después.

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La boda fue un evento íntimo y exclusivo para la familia, pues a la celebración solo asistieron sus cinco hijos y la revista Vogue que tuvo acceso privilegiado a la casa y compartió un video de la pareja mientras tenían sus últimos retoques; además, se le permitió grabar y compartir el momento exacto en el que ambos se comprometieron estar para toda la vida y se entregaron sus alianzas.

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