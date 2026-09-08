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Ana del Castillo reveló el sexo de su bebé y el nombre que tiene preparado

La espera terminó para Ana del Castillo, quien reveló si su bebé será niño o niña. La cantante también compartió el nombre que tiene pensado para su esperado hijo.

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Ana del Castillo reveló si su bebé será niño o niña y contó el nombre que eligió

La espera terminó para Ana del Castillo, quien reveló si su bebé será niño o niña. La cantante también compartió el nombre que tiene pensado para su esperado hijo.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana del Castillo
Ana del Castillo
Foto: Instagram @anadelcastilloj