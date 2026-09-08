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Presentación ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ logró elogios por parte de Amparo, César y Elder - CaracolTV

El vocalista de la agrupación de imitación lloró de emoción al terminar su presentación. César, por su parte, elogió el ‘show’ y aseguró que habían ofrecido una presentación de lujo.

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Presentación ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ logró elogios por parte de Amparo, César y Elder

El vocalista de la agrupación de imitación lloró de emoción al terminar su presentación. César, por su parte, elogió el ‘show’ y aseguró que habían ofrecido una presentación de lujo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.