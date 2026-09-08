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‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró en el Templo de la Imitación tras lograr erizar a Amparo Grisales  - CaracolTV

Los jurados destacaron su gran presentación y Amparo se erizó al verla. El doble de Reykon, conmovido por la reacción de la jurado, no pudo contener las lágrimas ante el emotivo momento.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró en el Templo de la Imitación tras lograr erizar a Amparo Grisales 

Los jurados destacaron su gran presentación y Amparo se erizó al verla. El doble de Reykon, conmovido por la reacción de la jurado, no pudo contener las lágrimas ante el emotivo momento.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Reykon’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Reykon’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.