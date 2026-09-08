‘Yo Me Llamo Reykon’ lloró en el Templo de la Imitación tras lograr erizar a Amparo Grisales 

Una noche cargada de pura adrenalina y sentimientos a flor de piel se vivió en el Templo de la Imitación. El doble de Reykon saltó al escenario para entregar una interpretación memorable que cautivó de principio a fin a los exigentes jurados del programa.

La química y precisión del concursante lograron lo que pocos consiguen: erizar a la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales. La jurado no escatimó en elogios para resaltar su evolución vocal, manejo de escena y el impactante parecido físico con el artista paisa. César Escola y el Elder Dayán acompañaron los aplausos, destacando que ha sido una de las participaciones más sólidas de la temporada.



Abrumado por los comentarios positivos y la visceral reacción de Amparo, el participante rompió en llanto sobre el escenario. Entre lágrimas, agradeció la oportunidad y el apoyo recibido, dejando uno de los momentos más humanos y memorables de la gala.

¿Cuál es el nombre real de Reykon 'El Líder'?

El cantante colombiano de música urbana conocido artísticamente como Reykon se llama Andrés Felipe Robledo Londoño. Nació en Envigado, Antioquia, y se convirtió en uno de los pioneros del género urbano en Colombia gracias a éxitos como La Santa y Sin Miedo.

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¿De dónde es originario Reykon y cuándo comenzó su carrera?

Reykon nació en Envigado, Colombia, el 12 de diciembre de 1986. Inició su trayectoria musical a mediados de la década de 2000, posicionándose como una figura clave en la internacionalización del reguetón hecho en Medellín antes de expandir su proyección por toda Latinoamérica.