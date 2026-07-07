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Georgina Rodríguez le envió un regalo de su marca de ropa a Antonela Roccuzzo

Detalles del regalo que le envió Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo, de qué trata su marca de ropa, proyectos personales, a qué se dedica y cómo se conoció con Cristiano Ronaldo.

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Antonela Roccuzzo y el regalo que le envió Georgina Rodríguez: “Todo hermoso"

A pesar de que la gente cree que existe una gran rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sus hermosas esposas llevan años siguiéndose en redes sociales e interactuando entre sí.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo
Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo
Foto Instagram: @georginagio y @antonelaroccuzzo