Antonela Roccuzzo y el regalo que le envió Georgina Rodríguez: “Todo hermoso"

Georgina Rodríguez, la prometida de Cristiano Ronaldo, el delantero de la Selección de Portugal, es empresaria, modelo e influencer hispano-argentina que, además, tiene su propio documental ‘Soy Georgina’ y ha participado en ‘realitys’ de canto del canal español Antena 3.

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Su último proyecto personal fue el lanzamiento de su marca de ropa deportiva y de casa; está pensada en ofrecer prendas de calidad, elaboradas con materiales ideales para brindar comodidad en cualquier momento.

En medio de la presentación de la marca, Georgina envió sus productos a diferentes mujeres famosas con las que ella tiene alguna relación, entre ellas la esposa de Lionel Messi, el 10 de la selección albiceleste, Antonela Roccuzzo.

Ella recibió su regalo y procedió a publicar una historia en su Instagram, la cual decía: “Muchas gracias @georginagio”. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”. Esto mientras Cristiano disputaba su último partido como futbolista profesional en un Mundial y Messi se preparaba para enfrentar a Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.



Historia de Antonela Roccuzzo agradeciéndole a Georgina Rodríguez Foto Instagram: @antonelaroccuzo, @georginagio y @mimoa_com

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Georgina reposteó el mensaje de Antonela dejando ver que no existe enemistad entre ellas y sus parejas.

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Cuánto tiempo lleva Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez

Georgina y Cristiano van a cumplir 10 años juntos. Se conocieron durante el 2016 cuando ella trabajaba en una tienda Gucci en la ciudad de Madrid. Ese mismo año comenzaron a salir, pero un año después confirmaron que estaban saliendo.

En el 2017 nació la primera hija de ambos, Alana Martina y la cuarta hija del jugador. En el 2021 anunciaron su segundo embarazo y en 2022 nació su segunda hija biológica Bella Esmeralda y, lastimosamente, confirmaron el fallecimiento de su hermano mellizo.

En agosto del 2025, Georgina despertó al mundo con la publicación de su foto más emocionante: la propuesta de matrimonio que le hizo el jugador. Sin embargo, aún no se sabe la fecha ni el lugar de la boda. Se especula que puede ser en Riad en Arabia Saudita, lugar donde viven desde el 2023 por el contrato de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr.