Georgina Rodríguez recibió varias críticas por su nivel de inglés en una entrevista

Al iniciar el 2023, Georgina Rodríguez comenzó una nueva etapa de su vida debido a que el futbolista Cristiano Ronaldo , quien es su pareja y padre de sus hijos, fue contratado para convertirse en el nuevo fichaje del equipo Al-Nassr.

Por esta razón, esta familia tomó la decisión de radicarse en Arabia Saudí y seguir con todos sus proyectos desde allí, a pesar de que haya un choque cultural con el cual están aprendiendo a vivir.

Es por ello que Georgina Rodríguez quiso asistir a los Joy Awards 2023, donde inicialmente llamó la atención con su hermoso y a la vez sensual vestido azul, con un diseño que resaltaba su figura, acompañado de un velo que cubría su cabello y sus hombros.

El vestuario de la modelo fue aplaudido por seguidores en redes sociales, contrario a lo que sucedió con el video que está circulando, en el que la mujer concedió una entrevista a los organizadores del evento.

Durante la charla, la mujer se notaba un poco nerviosa, pues al parecer aún no domina por completo el inglés, ya que su plan era limitarse a responder que se encontraba muy bien y por eso se despidió.

Pero eso no fue todo, puesto que la periodista no quiso dejarla y decidió seguir con sus preguntas, las cuales la empresaria contestaba de una manera bastante pausada, con inseguridad e incomodidad.

La entrevistadora le cuestionó a Georgina acerca de cómo ha sido el cambio con respecto a temas como el idioma, a lo que ella comentó pausadamente que: "es un sueño, me encanta Saudí, mi familia, mis hijos, es impresionante estar aquí".

No obstante, el inglés de la empresaria causó una variedad de opiniones por parte de los internautas, aunque en su mayoría, lo tomaron con humor y se sintieron identificados con ella.

En Twitter, varios usuarios dejaron comentarios en los que criticaron a la esposa de Cristiano Ronaldo, aunque también hubo espacio para los halagos: "¿Georgina Rodríguez sí entraba a las clases de inglés o sólo iba a ver los catálogos de Avon y Mary Kay?", "No tan mal, ¿eh? Supo qué le preguntaban y trató de responder. Tal cual como Biden habla español y es todo un presidente. ¡La mujer entendió mejor que muchos!", "No entiendo cuál es la crítica si su idioma no es el inglés, los gringos sí pueden hablar el español como les da la gana y ahí no dicen nada".

Georgina Rodríguez si entraba a las clases de inglés o sólo iba a ver los catálogos de Avon y Mary kay? pic.twitter.com/v8ohj2p6pW — WI-JO-® (@wijors) January 22, 2023