La hermana de Georgina Rodríguez dice que se avergüenza de ella y no la ayuda

Georgina Rodríguez es conocida en el mundo del entretenimiento por ser la novia de Cristiano Ronaldo , siendo así una de las parejas más famosas del mundo. Actualmente, se fueron a vivir con sus hijos a Arabia Saudí, tras el fichaje del futbolista en el equipo de Al-Nassr.

La esposa del portugués está en el ojo del huracán luego de las declaraciones de su media hermana, dado que habló en entrevista con 'Espejo Público', de la cadena de televisión 'Antena 3', donde afirmó que se encontraba en una situación muy difícil y que creía que Georgina se avergonzaba de ella.

"Me quedé sin madre a los 11 años y nadie se ha hecho cargo de mí. Yo estaba viviendo con ellas y cuando tenía unos doce años me obligaron a ir a un internado. Me he tenido que criar en la calle y empezar una casa por el tejado por mi situació; yo siempre he luchado por mis hijos, los tuve muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho", relató Patricia en la entrevista.

👉 "No quiere saber nada de mí, no sé si le doy vergüenza"https://t.co/3Vke23wZQA — Espejo Público (@EspejoPublico) January 17, 2023

También mencionó que se encuentra viviendo en una casa donde no tiene comodidades para ella o sus hijos, pues su cocina fue adecuada como dormitorios, donde tiene dos colchones tendidos en el suelo, pero aparte de eso tiene que soportar las goteras.

Al parecer sus hijos tampoco han tenido la oportunidad de acceder a una muy buena educación, dado que el trabajo que ella tiene no alcanza para cubrir los gastos de ella y sus hijos, por esa razón le habría pedido ayuda a su hermana.

"Fue la única vez en la que yo le pedí ayuda a ella, la llamé por teléfono, diciendo que no tenía dinero para pagar los libros de mis hijos y que si ella en vez de darme el dinero, podría llamar al colegio para que encargara", dijo Rodríguez en la entrevista, confirmando luego que no recibió apoyo por parte de su hermana.

Georgina Rodríguez no ha dado declaraciones hasta el momento sobre las acusaciones de su hermana. Según los medios, el último acercamiento que tuvieron las dos fue hace 3 años cuando murió su padre.