Georgina y Cristiano Ronaldo sí vivirían juntos en Arabia Saudita a pesar de no estar casados

Después de la presentación de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del equipo de la liga de Arabia Saudí, Al Nassr, quien firmó un contrato por 500 millones de euros, surgieron las especulaciones sobre cómo sería la nueva vida del deportista junto a Georgina Rodríguez y sus cinco hijos debido a la diferentes leyes del país de Medio Oriente.

De acuerdo con la cultura islámica y conservadora de dicho país, las parejas que vivan bajo el mismo techo deben estar casadas como lo indican las legislaciones, sin embargo, varios medios internacionales han informado que en este caso se haría una excepción para que Georgina y Cristiano convivan junto a Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana y Bella sin ningún inconveniente.

Ante esta situación expresaron dos abogados saudíes especializados en derecho civil para EFE: "Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito. Sobre la convivencia, las autoridades actualmente ya no interfieren en este asunto - para los expatriados-, aunque la ley prohíba la convivencia sin matrimonio. La Policía ya no investiga ni persigue a nadie".

A esto agregaron los especialistas:"hay varias opciones para que Georgina venga al reino, una de ellas es que Georgina venga personalmente con el patrocinio del Al Nassr (nuevo club de Cristiano Ronaldo), con un visado expedido por separado, y pueda residir donde quiera".

Otro de los rumores corresponde a la ubicación donde el portugués y la española residirán, se ha dicho que el barrio al que llegarán será el reconocido, Al Muhammadiyah o el, o Al Nakheel, estos son famosos porque allí viven las familias más prestigiosas, también están rodeados de restaurantes lujosos, escuelas internacionales y son cercanos al estadio Al-Nassr.