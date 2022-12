Georgina defendió a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial y las redes estallaron

Contrario a lo que muchos esperaban, la selección de Portugal fue derrotada ante Marruecos en el partido de cuartos de final, lo que generó que Georgina Rodríguez, modelo y pareja de Cristiano Ronaldo , le dedicara un mensaje donde además criticó al director técnico, Fernando Manuel Costa Santos.

Por medio de historias en su perfil oficial Instagram, la mujer cuestionó a Santos y se pronunció sobre el encuentro deportivo, pues todo el mundo vio al astro del fútbol llorar al no poder pasar a la siguiente fase de la competencia en Qatar.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración tienes. El mismo que la meterte al juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos”.

Frena a sus más de 41 millones de seguidores, la modelo también realizó una publicación con el siguiente mensaje también mostrando su posición porque su novio no estuvo en el campo de juego desde el inicio.

“Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”.

Ante esta situación, miles de internautas aprovecharon para aplaudir a Georgina, pero también para criticarla, e incluso compartir memes. Aquí te compartimos algunos.

Quédate con quien te apoye como Georgina a Cristino Ronaldo.❤️ pic.twitter.com/Ju1Y4x8xzK — FAN10 (@SoyFan10) December 10, 2022

Georgina pensando todo lo que dirá su siguiente post en instagram: pic.twitter.com/MPtZq3vHV8 — renacova 👩🏻‍💻 (@renacova) December 10, 2022

No veo lo malo en el comentario de Georgina, es su marido y puede elogiarlo cuantas veces quiera y no es mentira que la aficionada de verdad lo reclamaba 🤷🏽‍♀️🙄 — G🌵 (@gladysgh11) December 7, 2022