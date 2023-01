La paternidad ablandó y sensibilizó a Cristiano Ronaldo

En el momento en que Georgina Rodríguez llegó a la vida de Cristiano Ronaldo, el jugador ha tenido un cambio del cielo a la tierra. Ahora, el portugués tiene mayor cercanía con la prensa y con sus seguidores en las redes sociales.

Además de su amor por su pareja, el ser padre también ha sido un factor fundamental para este cambio positivo de la estrella del Real Madrid. "Ser padre es algo que no se puede explicar, es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo", afirmó el deportista de 32 años en una entrevista para la revista Hello! en el lanzamiento de su colección de ropa para niños, "CR7 Junior Collection». «Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me ha ablandado y me ha dado una nueva perspectiva sobre qué es lo verdaderamente importante en la vida", agregó.

Cristiano Ronaldo tiene en su hijo Cristiano Jr, los gemelos Mateo y Eva, y la niña que está esperando con Georgina los motivos más importantes de su vida: "Ver crecer a mi familia es, sinceramente, el mayor privilegio que he tenido. Disfruto de cada segundo. Han aportado mucha felicidad y placer a mi vida", concluyó.