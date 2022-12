Aerosmith cancela conciertos y aumenta la preocupación por el estado de salud de Steven Tyler

La exitosa banda de rock, Aerosmith , se ha visto obligada a cancelar sus más recientes conciertos en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, por quebrantos de salud que aquejan a su vocalista, Steven Tyler, lo que preocupa a sus fanáticos.

“A todos nuestros seguidores. Lamentamos mucho anunciar que cancelaremos estos dos últimos espectáculos de Las Vegas. Por consejo de los médicos, Steven debe mantener reposo. ¡Cuídense y nos vemos en el nuevo año!", explicaron a través de un comunicado publicado en su perfil oficial de Instagram.

Mira también: La batalla que enfrenta a Steven Tyler contra Donald Trump por la música de Aerosmith

Publicidad

En el comunicado se hace la claridad de que el dinero invertido por los fanáticos en las entradas para el show, será devuelto en su totalidad. "Los boletos comprados a través de Ticketmaster.com serán reembolsados automáticamente. Todos los demás reembolsos estarán disponibles en el punto de compra”, agregaron.

A pesar del descontento general del público, también muchas personas comentaron que es importante tener en cuenta la edad del cantante estadounidense, que ya tiene 74 años, y su carrera artística donde ha realizado diversas giras a nivel mundial, lo que genera un desgaste en su voz y salud.

Te puede interesar: Liv Tyler tiene en su padre Steven a su mejor fuente de 'inspiración'

Cabe recordar que, a mediados del 2022, Aerosmith a informó que Tyler recayó en las adicciones debido a una operación que tuvo en su pie y tuvo que tomar medicamentos para el dolor; esto lo hizo recurrir a rehabilitación e igualmente posponer los compromisos que tenían como parte de su importante residencia en Las Vegas.

Publicidad

Aerosmith es una de las agrupaciones de rock más exitosas y están conformados por: Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, quienes han gozado de grandes éxitos como 'Hole In My Soul', 'Crazy' y 'Dream On'.