Cuáles son los cinco jugadores con más plata del Mundial de Fútbol 2026

La Red, en su emisión de este 20 de junio, realizó un recuento de los futbolistas con mayores ingresos económicos que hacen parte de las selecciones clasificadas al Mundial de Fútbol 2026. La lista reúne a jugadores que, además de su actividad deportiva, reciben recursos provenientes de acuerdos comerciales, campañas publicitarias y otros contratos.

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5. Vinicius Junior

El quinto lugar del listado lo ocupa Vinicius Junior. El futbolista brasileño de 25 años es una de las figuras del Real Madrid y registra ingresos cercanos a los 60 millones de dólares al año. Dichos recursos provienen tanto de su vínculo con el club español como de diferentes campañas comerciales en las que participa.

4. Erling Haaland

En la cuarta posición aparece Erling Haaland. El delantero de Noruega, de 25 años y nacido en Leeds, Reino Unido, recibe aproximadamente 80 millones de dólares anuales. Sus ingresos se distribuyen entre salarios, bonos y acuerdos comerciales relacionados con su carrera profesional. Actualmente hace parte del Manchester City y es uno de los referentes de la selección noruega.

3. Kylian Mbappé

Por su parte, Kylian Mbappé ocupa el tercer puesto del ranking. El futbolista francés de 27 años incrementó su cotización tras su llegada al Real Madrid. De acuerdo con las cifras presentadas, sus ingresos anuales superan los 95 millones de dólares.





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Asimismo, se estima que su patrimonio se encuentra entre los 200 y los 250 millones de dólares, resultado de sus contratos deportivos y actividades comerciales desarrolladas durante su trayectoria profesional.

2. Lionel Messi

En el segundo lugar se encuentra Lionel Messi. El jugador argentino, de 38 años, atraviesa la etapa final de su carrera deportiva y continúa siendo uno de los futbolistas con mayores ingresos del mundo.

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Según el recuento, recibe alrededor de 130 millones de dólares al año. Además, su fortuna supera los mil millones de dólares, cifra que lo ubica entre los deportistas con mayor patrimonio económico a nivel internacional.

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1. Cristiano Ronaldo

El primer lugar corresponde a Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués, de 41 años, lidera la clasificación gracias a unos ingresos anuales cercanos a los 300 millones de dólares.

De igual manera, su patrimonio está calculado en aproximadamente 1.300 millones de dólares. Con estas cifras, encabeza el listado de los jugadores convocados al Mundial de Fútbol 2026 que registran los mayores ingresos económicos.

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