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Cristiano, Messi y los otros tres jugadores con más ingresos del Mundial 2026 - CaracolTV

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los futbolistas que encabezan la lista. Conoce en esta nota a cuánto ascienden sus ingresos y qué se sabe acerca de su patrimonio.

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Cuáles son los cinco jugadores con más plata del Mundial de Fútbol 2026

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los futbolistas que encabezan la lista. Conoce en esta nota a cuánto ascienden sus ingresos y qué se sabe acerca de su patrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Quiénes son los cinco jugadores que más facturan del Mundial de Fútbol 2026.
Quiénes son los cinco jugadores que más facturan del Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Instagram @leomessi y @cristiano