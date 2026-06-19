VIDEO de Greeicy y la mujer por la que dijo que terminó su relación con Mike Bahía

Greeicy se convirtió recientemente en tendencia en redes sociales tras conceder una entrevista para Kapra Diner, en la que habló sobre el supuesto final de su relación con Mike Bahía, con quien ha compartido más de una década de vida en pareja. Sus declaraciones generaron una rápida reacción entre los seguidores de ambos artistas, quienes comenzaron a comentar y analizar su declaración.

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Durante la conversación, la cantante expresó: “Es muy difícil porque no quiero llorar, no quiero llorar. La gente idealiza un montón las relaciones y en mi caso (...) Bueno hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan. Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó (...) Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con mi familia”.

A partir de estas afirmaciones, numerosos usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre una posible separación entre la pareja. Además, algunos internautas retomaron videos y publicaciones relacionadas con Greeicy y la cantante argentina Tini, luego de que la artista también mencionara durante el encuentro que había comenzado a experimentar atracción por su colega y amiga y que no sabía cómo comunicarle esa situación a Mike Bahía en su momento.

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En medio de la conversación digital que se generó tras la entrevista, varios seguidores compartieron registros audiovisuales de ambas artistas. En estos clips se observa que Greeicy y Tini se conocieron años atrás, cuando ambas se encontraban en las primeras etapas de sus respectivas carreras musicales. Con el paso del tiempo, las cantantes han mantenido una amistad y también han coincidido profesionalmente en proyectos musicales.

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De hecho, las dos artistas trabajaron juntas en la canción '22', una colaboración que permitió que sus seguidores las vieran compartir escenario y espacios de promoción.

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Sin embargo, posteriormente se conoció que las declaraciones realizadas por la colombiana formaban parte de una broma. La artista no terminó su relación con Mike Bahía y continúa junto al cantante. Asimismo, mantiene una relación de amistad con Tini.

La situación ocurrió porque la caleña buscaba poner a prueba sus habilidades para la actuación. Según explicó, este ejercicio estaba relacionado con su regreso a la actuación, una faceta profesional que retomará próximamente.