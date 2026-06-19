Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Mario Vanemerak
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

VIDEO de Greeicy y Tini, la mujer por la que dijo que terminó con Mike Bahía- CaracolTV

Luego de la polémica declaración de la intérprete de 'Los Besos', 'Los Consejos' y 'Quiero más', los fanáticos han revivido videos suyos junto a una cantante argentina.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

VIDEO de Greeicy y la mujer por la que dijo que terminó su relación con Mike Bahía

Luego de la polémica declaración de la intérprete de 'Los Besos', 'Los Consejos' y 'Quiero más', los fanáticos han revivido videos suyos junto a una cantante argentina.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de jun, 2026
Comparta en:
Reviven videos de Greeicy y Tini, tras bromear sobre supuesta ruptura con Mike Bahía.
Reviven videos de Greeicy y Tini, tras bromear sobre supuesta ruptura con Mike Bahía.
Foto: Instagram @mikebahia