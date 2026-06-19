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Anne Hathaway, de 'El Diablo Se Viste A La Moda, está embarazada: quién es su esposo- CaracolTV

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz confirmó que se encuentra en la dulce espera de un bebé, furto de su relación con Adam Shulman.

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Anne Hathaway, actriz de 'El Diablo Se Viste A La Moda, está embarazada a los 43 años

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz confirmó que se encuentra en la dulce espera de un bebé, furto de su relación con Adam Shulman.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Anne Hathaway, actriz de 'El Diablo Se Viste A La Moda', está embarazada.
Anne Hathaway, actriz de 'El Diablo Se Viste A La Moda', está embarazada.
Foto: Instagram @annahathaway