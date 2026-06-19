Anne Hathaway, actriz de 'El Diablo Se Viste A La Moda, está embarazada a los 43 años

Anne Hathaway anunció este 19 de junio que se encuentra embarazada de su tercer hijo. La actriz, reconocida por sus participaciones en las películas 'El Diario de la Princesa' y 'El Diablo Se Viste a la Moda', compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

En la grabación, Hathaway aparece vestida de blanco mientras muestra un vientre pronunciado. Además, acompañó la publicación con el mensaje: “x Bebé, soy tuya x”. Tras difundirse el contenido, miles de usuarios comenzaron a comentar la noticia en la plataforma.



Entre los mensajes que dejaron sus seguidores se encuentran: "Dios mío, esta es la revelación del embarazo más linda ❤️👏", "Felicidades a la princesa de Genovia 🤰", y "AAAAAAA, la princesa de Genovia está embarazada, te amo desde esa peli😭😭".

La actriz atraviesa este embarazo a los 43 años. Nació el 12 de noviembre de 1982 y, con esta noticia, espera a su tercer hijo. Actualmente, es madre de dos niños: Jhonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019.





La intérprete de Mía Thermopolis mantiene una relación con Adam Shulman, con quien está casada desde hace más de una década. La pareja se conoció en 2008 y posteriormente consolidó su relación. Finalmente, contrajeron matrimonio el 29 de septiembre de 2012 en una ceremonia privada.

Publicidad

Desde entonces, Hathaway y Shulman han formado una familia junto a sus dos hijos. Ahora, la actriz dio a conocer que se encuentra en la espera de un nuevo integrante. Aunque no ahondó en los detalles, sus fanáticos esperan poder conocer pronto detalles como la revelación de sexo o qué nombre tienen pensado ponerle al nuevo integrante de la familia.

La actriz viene de un año exitoso gracias a su participación en la segunda entrega de 'El Diablo Se Viste A La Moda', donde trabajó de la mano de artistas de la talla de Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, entre otras figuras que marcaron la primera edición y otras tantas que le dieron un nuevo aire a esta versión.