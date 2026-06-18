La verdad detrás de la "ruptura" de Greeicy y Mike Bahía; por qué involucraron a Tini

Greeicy y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional, no solo porque llevan más de 10 años juntos en los que se han acompañado a crecer profesionalmente, sino también porque fortalecieron su unión tras la llegada de su hijo Kai.

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Recientemente, la colombiana preocupó a sus seguidores luego de que se viralizara un video sacado de una entrevista para KAPRA Diner en donde aseguraba que su relación con el intérprete de 'Cuenta conmigo' había llegado a su fin y donde señalaba que su vínculo ahora se debía a los compromisos que tienen con su pequeño hijo.

“Es muy difícil porque no quiero llorar, no quiero llorar. La gente idealiza un montón las relaciones y en mi caso (...) Bueno hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan. Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó (...) Al final siento que nada termina siendo tan negativo, es algo que ya hemos hablado con él, cosa que también he hablado con mi familia”, mencionó durante el encuentro.

¿Greeicy y Mike Bahía terminaron?



Aunque la caleña aseguró que había empezado a sentir interés por otra persona, que resultó ser Tini, y que no sabía cómo contarle esto a su pareja sentimental, poco después confirmó que se trataba de una broma y que su relación se mantiene tan sólida como muchos de sus admiradores lo han visto a través de las plataformas digitales.

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En el minuto 57:05 del episodio se aprecia el momento exacto en el que el entrevistado le pregunta por cómo ha recibido la noticia de que volverá a actuar luego de estar enfocada durante años en su faceta como cantante.

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Ante esta novedad, el joven y su equipo de trabajo le pidieron actuar frente a las cámaras y hacerle creer al público algo sobre su vida personal. Aunque inicialmente se pensó hacer la dinámica acerca de su asistencia al concierto de Bad Bunny, pronto decidieron que era mejor involucrar a su pareja sentimental y añadirle un poco más de picante al asunto, añadiendo supuestos sentimientos por una amiga cercana.

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