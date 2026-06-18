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Greeicy no terminó con Mike Bahía: la verdad detrás de su entrevista - CaracolTV

Greeicy preocupó a sus seguidores al mencionar en una entrevista para Kapra Diner que la única relación que tenía con Mike Bahía se debía gracias a su hijo Kai.

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La verdad detrás de la "ruptura" de Greeicy y Mike Bahía; por qué involucraron a Tini

La intérprete de temas como 'Los besos', 'Amantes' y 'Los consejos' preocupó a sus seguidores al mencionar que la única relación que tenía con el cantante caleño se debía gracias a su hijo Kai.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Por qué Greeicy dijo en entrevista que había terminado con Mike Bahía.
Por qué Greeicy dijo en entrevista que había terminado con Mike Bahía.
Foto: Instagram @greeicy