René Higuita y sus fotos con Vicente Fernández y Messi: Estas son las historias detrás

Desde la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia, René Higuita estuvo con Sandra Posada en Día a Día para hablar acerca de aquellas fotografías que atesora con mucho cariño y las historias que hay detrás de imágenes con grandes celebridades del deporte y el entretenimiento, tanto de nuestro país como a nivel internacional.

Confesando que como fanático ha pedido que le otorguen un recuerdo de este tipo, asimismo el exfutbolista mencionó que esta es la razón por la que suele no negarse cuando se lo piden a él, ya que sabe la ilusión con la cual las personas se acercan a él.

Te puede interesar: Madre de actriz de Escupiré sobre sus tumbas lloró al cumplir su sueño de ir a Día a Día

René Higuita y su encuentro con Vicente Fernández

Para iniciar con su repertorio de imágenes, este exfutbolista empezó por todo lo grande con 'Chente' al confesar que estuvo en varias de las despedidas del artista acá en Colombia y recordó cómo fue ese primer encuentro.

"Me invitaron. Yo salía de un programa de televisión y me dijeron 'venga, le tenemos una sorpresa', me llevaron al hotel y al llegar a la habitación me recibieron Vicente y el hijo mayor, quien me terminó tomando la foto y luego la imprimió para que la firmara (su padre), porque uno de mis mayores sueños era conocerlo (a Vicente Fernández)", dijo en Día a Día.

Conoce más: ¿Piter Albeiro fue estafado con billetes didácticos?: Esto pasó tras ganar Sábados Felices

Publicidad

En la foto a blanco y negro, en la que el exdeportista confesó estar en pantaloneta, es posible leer el mensaje que dejó el intérprete de 'La ley del monte': "Para Higuita, el mejor portero del mundo. Tu amigo, Vicente Fernández".

Fotografía de René Higuita con Vicente Fernández. Foto: Caracol Televisión

Sumado a esto, Higuita mencionó que tiene imágenes con artistas colombianos como Carlos Vives, Juanes, Maluma, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso, Hebert Vargas, entre otros, para luego destacar que en la música escucha de todo y aprende de los ritmos y las tendencias en nuestro país: "no me puedo volver aburridor".

Publicidad

Al confesar que conoce a muchas celebridades y que se relaciona bastante seguido con ellos, esta leyenda del fútbol colombiano mencionó que está trabajando el decir que no porque considera que ha sacado varias cosas de su vida por no negarse ante tantas invitaciones.

Lee también: Giovanny Ayala reaccionó a la Audición de su hijo en Yo Me Llamo y confesó que no sabía

René Higuita con ídolos del fútbol

Entrando en el mundo deportivo, René Higuita habló de su foto con el ídolo Pelé mencionando que esta se la tomaron cuando estaban en Alemania en medio de la celebración de los 50 años del brasilero, por lo cual él tuvo que viajar desde España para estar en dicha celebración.

Fotografía de René Higuita con Pelé. Foto: Caracol Televisión

Sin dejar de lado a las leyendas, el exarquero contó cómo era su relación con Maradona, con quien tenía una gran amistad: "es de esas personas que uno lleva dentro del corazón y siempre lo dejan a uno con un vacío".

En cuanto a la particular historia detrás de su foto con Messi, Higuita recordó: "estaba yo en Arabia trabajando con Francisco Maturana y fue la Selección Argentina a jugar a este país, entonces yo me fui al hotel y ahí Messi fue el primero que me llamó, entre tanta gente y príncipes, nos tomamos la foto, me fui a almorzar y luego me entregaron todos la camiseta autografiada".

Publicidad

Ante esto, el ídolo del arco de la tricolor enfatizó en que a pesar de que no buscó directamente a 'La Pulga' sí hizo todo lo necesario para hacerse notar por el astro argentino y así tener un valioso recuerdo.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . Revive aquí contenido exclusivo del programa.