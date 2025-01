Madre de actriz de Escupiré sobre sus tumbas lloró al cumplir su sueño de ir a Día a Día

En la recta final de Escupiré sobre sus tumbas, Valentina Duque llegó a Día a Día para hablar sobre su personaje de Mariana Miranda y lo que será el cierre de esta historia que tiene a todos los colombianos a la expectativa sobre quién es el verdadero culpable de la muerte de Sonny O'Connor.

Sin embargo antes de que pudiesen adentrarse en la trama sucedió un momento bastante especial en el set del programa, pues la joven de 25 años estaba recordando sus inicios en la actuación y cómo llegó a estudiar artes escénicas y no dejó de mencionar a su madre, por lo cual Iván Lalinde decidió hacer que hiciera parte de esta entrevista y terminó conmoviendo a todos.

Dado que la actriz oriunda de Neiva mencionó lo importante que ha sido tener el apoyo de su madre para cumplir este sueño y lo orgullosa que ella estaba de ella, pues la acompañó hasta Caracol Televisión y grabó desde su llegada al canal hasta lo que estaba pasando detrás de cámaras en Día a Día, logrando que todos destacaran la ternura de este acto de amor: "hoy estoy cumpliendo un sueño mío y de mi mamá".

Ante esto, Iván Lalinde no dudó en tenerla en el set y así conocer toda su historia de vida, ya que fue una madre cabeza de familia que dejó sus sueños para sacar adelante a sus tres hijos.

Al hablar sobre los sacrificios que han hecho para apoyar a Valentina, la mujer contó que cuando le consiguieron un trabajo en Bogotá les tocaba salir desde Neiva en un bus todos los viernes en las noches, mientras que la actriz destacó que también pasaba que su mamá la llevaba y se dormía en el peaje para descansar.

Luego de que los presentadores de Día a Día le pidieron que le dedicara unas palabras a su hija, dijo en lágrimas: "me siento muy orgullosa de Valentina. Es un ser humano grandioso, maravilloso y nunca me dio problemas. Es una mujer que escucha, atiende, obedece y sigue su corazón, ella se propone unas metas y se supera a sí misma. Eres mi amor eterno junto a tus hermanos".

Ante estas palabras, Iván Lalinde quiso enviarle un mensaje a estas dos mujeres: "Esto que nos está mostrando Margarita aquí y que nos están compartiendo es una belleza y yo sé que es una historia que inspira a muchas de las que están ahí sentadas (dijo mirando a la cámara) y que seguramente se sienten frustradas que miren, desde que las cosas se hagan con amor da frutos".

En medio de esto, Carolina Cruz y Carolina Soto se mostraron bastante conmovidas ante esta historia y lloraron al escuchar a las invitadas, dado que son una muestra de esa lucha constante que tienen las personas en nuestro país por salir adelante.

Al final, Valentina Duque comentó que este personaje en Escupiré sobre sus tumbas llegó en el momento indicado a su vida, pues estaba pasando por una depresión por falta de trabajo, y se acomodó a la perfección, debido a sus estudios universitarios, ya que eran grabaciones mensuales y no diarias.

