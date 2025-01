Pipe Bueno reaccionó en vivo a la audición de su imitador en Yo Me Llamo, ¿su cara lo dijo todo?

La décima temporada de Yo Me Llamo ha tenido cuatro capítulos en los que personas de todo el país han realizado sus audiciones frente a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, esperando parecerse a sus artistas favoritos.

Algunas de las presentaciones se han convertido en tendencia en redes, ya sea por su lado más cómico o porque los internautas no han estado de acuerdo con las decisiones de los jurados y lo han manifestado de manera pública.

Pipe Bueno reacciona a su doble en Yo Me Llamo

En el capítulo de este 13 de enero en Yo Me Llamo, el primero de los invitados fue el artista de música popular Pipe Bueno, quien recordó su etapa como jurado de la producción y, además, reaccionó a su imitador.

El intérprete les aseguró a los presentadores que “sí se llama” a pesar de que los jurados no le permitieron pasar. Mencionó que él escuchó a varios imitadores mientras trabajaba allí y entre ellos: “lamentablemente no, no había con qué hacer un caldo”.

Durante la conversación confesó que este es el doble al que más potencial le ha visto y que se parece al Pipe Bueno de 16 años que inició en la música, pues hace bien los graves y solo debe trabajar un poco más en las notas altas.

“La verdad me extrañó”, dijo sobre la decisión de los expertos de no dejarlo pasar y explicó que conoce muy bien a Amparo y por eso no puede comprender por qué no le permitieron seguir a la Escuela de Yo Me Llamo para trabajar.

“Amparito, César y yo hemos visto los Pipe que han audicionado y todos son fatales, este era el primero para darle la oportunidad” comentó e insistió que, a nivel personal y olvidando que fue jurado, quiere que el joven triunfe.

Y es que comenta que le habría dado su estrella verde y a nivel de artista le interesa que alguien lo represente con orgullo en el Templo de la imitación, pues esta situación le parece un enorme halago, “estaba chévere para construir, era un diamante en bruto”, mencionaron en el programa matutino.

Todos hicieron énfasis en que no era perfecto, pero sí se podía trabajar, pues además tenía un gran parecido físico al artista original. Finalmente, Pipe mencionó que, si él hubiese sido uno de los jurados, sin duda, habrían tenido una pequeña batalla para dejar que pasara.

