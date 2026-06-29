“Tendría que haber sido mejor que Messi”: famoso cantante habla de su pasado en el fútbol

El artista chileno Alberto Plazas reveló un detalle de su vida lejos de la fama y de cómo era antes de ser cantante. Comenzó diciendo que su mayor pasión en la vida es el fútbol; de hecho, tiene aplicaciones para seguir los partidos en tiempo real.

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En el pasado, llegó a trabajar en el equipo de la Universidad de Chile dentro de la mesa directiva. Cuando estuvo allí, compartía espacio con el reconocido técnico Manuel Pellegrini, quien también dirigió el Real Madrid, Palestino, River Plate, San Lorenzo, Manchester City, Villa Real y al Real Betis.



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“Incluso le di algunas charlas motivacionales a los muchachos, que no dieron muchos resultados porque bajamos a segunda división. Ese día decidí dedicarme a otra cosa que no fueran las charlas”, declaró en la conversación.



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Con uno tono jocoso contó que Infantino, el presidente de la Fifa, sabe de sus conciertos y, por desgracia suya, pone partidos justo cuando él está viajando, por eso siempre intenta volar en aerolíneas que tengan Internet para no perderse un solo segundo del fútbol. “Mira, si yo volara a las dos de la mañana, ponen partido a las dos de la mañana. El tipo sabe”.

Agregó que: “Para técnico si me hubiera gustado mucho o para periodista deportivo. Reconozco que tienen mucha memoria, se acuerdan del tipo que jugó en el equipo, hace tantos años… Y yo puedo ver de nuevo el partido de la final de la Copa América que le ganamos a Argentina, y no me acuerdo del resultado hasta el final, estoy tenso. Pero como jugador, proporcional a lo que entrené, tendría que haber sido mejor que Messi o Maradona, juntos”, aseguró el chileno.

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Qué hace hoy Alberto Plaza, reconocido cantante de Chile

El compositor nació en Santiago de Chile el 12 de febrero de 1962. En 1985 ganó el tercer lugar del XXVI Festival Viña del Mar con la canción ‘Que cante la vida’. Es conocido por sus grandes éxitos ‘Bandido’, ‘Ahora’, ‘Yo te seguiré’ y ‘Milagro. Vive en Estados Unidos desde el 2003.

En ese mismo año, en Colombia le otorgaron la Medalla Andrés Bello, como embajador de la buena voluntad de la cultura Latinoamérica, esto, en reconocimiento por su aporte a la música hispana. También ganó el beneficio de “Las llaves de la ciudad de Medellín y Barranquilla’.

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Para celebrar sus 40 años de carrera, se une con el gran artista ecuatoriano Juan Fernando Velasco para crear la gira ‘Sociedad Sinónima’. Prometen que harán un espectáculo lleno de emoción, romanticismo e interpretarán canciones que han marcado la vida de muchos.

Los cantantes tendrán varias presentaciones en Colombia. En Armenia, el 11 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Armenia; y en Bogotá, el 12 de septiembre en el Centro de Eventos del Norte.

