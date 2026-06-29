Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
ALEMANIA VS PARAGUAY - JUNIO 29 - MUNDIAL 2026
Gran Final 'A Otro Nivel'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Famoso cantante chileno habla sobre su pasado y su pasión por el fútbol

En ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, Alberto Plaza reveló detalles sobre su vida antes de ser cantante y admitió que le hubiera gustado ser periodista deportivo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

“Tendría que haber sido mejor que Messi”: famoso cantante habla de su pasado en el fútbol

En ‘Historias con Ritmo’, el pódcast de Caracol Televisión, Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco dieron detalles de su vida y dijeron a que se hubieran dedicado si no fueran artistas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
Alberto Plaza
Alberto Plaza
Foto: Caracol Televisión