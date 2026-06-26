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¿Cata Gómez o Caro Soto? Madrinas de finalistas de ‘A Otro Nivel’ en 'Día a Día'

¿Catalina Gómez o Carolina Soto? Madrinas de finalistas de ‘A Otro Nivel’ expresan su apoyo a sus grupos en 'Día a Día', de Caracol Televisión.

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¿Cata Gómez o Caro Soto? Madrinas de finalistas de ‘A Otro Nivel’ también tienen su duelo

Las presentadoras de ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, también mostraron sus nervios, durante la emisión del programa de este 26 de junio, por la gran final de ‘A Otro Nivel’

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de jun, 2026
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¿Cata Gómez o Caro Soto?
¿Cata Gómez o Caro Soto?
Foto: Caracol Televisión