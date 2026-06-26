¿Cata Gómez o Caro Soto? Madrinas de finalistas de ‘A Otro Nivel’ también tienen su duelo

Y es que Catalina Gómez se declaró la madrina de Cola de Largato, el grupo de mujeres que quedó en la gran final, mientras que Carolina Soto apoya a The Beat Voice, el grupo de hombres que también disputa el gran premio del formato de Caracol Televisión.

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Precisamente, los finalistas estuvieron en ‘Día a Día’ y allí recibieron lindas palabras de las presentadoras, que los felicitaron por su gran desempeño en el concurso. Catalina Gómez, por ejemplo, le expresó a las integrantes de Cola de Largato:

“Orgullosa de lo que son, de lo que han construido, de este grupo que no solo transmite talento y buena música, sino una vibra superbonita, ese poder de cuatro mujeres espectaculares, de cuatro historias, de cuatro sueños que se han unido en este grupo que se llama Cola de Largato. […] Soy una madrina orgullosísima desde el día uno hasta hoy, lo han hecho espectacular”.

Soto, por su parte, destacó el liderazgo de Daniel en The Beat Voice desde el principio, y la buena convivencia que tuvieron todos los integrantes durante el programa. Asimismo, resaltó el carisma que los caracteriza y la buena energía que siempre han trasmitido.



¿Cómo votar en la final de ‘A Otro Nivel’ de Caracol?

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Los televidentes pueden elegir a su ganador de ‘A Otro Nivel’, totalmente gratis, votando a través de https://vota.caracoltv.com. Una vez ingresen a la página deben:

Escribir el correo electrónico y dar ‘Continuar’.

Ingresar el código de verificación que recibe en su correo.

Completar el formulario con sus datos personales.

Autorizar el tratamiento de datos y aceptar la política de tratamiento de datos.

Elegir al grupo favorito y votar.