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Quiénes son los finalistas de ‘A Otro Nivel’ y qué grupo quedó eliminado este 25 de junio - CaracolTV

Tras ver las presentaciones en La Solar y conocer los votos del público, el jurado del programa tomó decisión sobre el grupo que queda eliminado de la competencia justo antes de la final.

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Ellos son finalistas de ‘A Otro Nivel’: dos grupos competirán por 600 millones de pesos

Tras ver las presentaciones en La Solar y conocer los votos del público, el jurado del programa tomó decisión sobre el grupo que queda eliminado de la competencia justo antes de la final.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Quiénes son los Finalistas de 'A Otro Nivel 2026'.
Quiénes son los Finalistas de 'A Otro Nivel 2026'.
Foto: Caracol Televisión.