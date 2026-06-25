Ellos son finalistas de ‘A Otro Nivel’: dos grupos competirán por 600 millones de pesos

La transmisión de 'A Otro Nivel' de este 25 de junio estuvo marcada por la Semifinal del programa, en la que se definieron los dos grupos que competirán por el título en la Gran Final. Tal como se había informado previamente, los tres equipos que seguían en competencia viajaron a Medellín para presentarse en el Festival La Solar, escenario en el que realizaron una primera actuación antes de conocer el resultado de la votación del público.

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Durante esta etapa de la competencia, cada agrupación interpretó una canción diferente. Colombian Crew presentó 'No sé tú', mientras que Cola de Lagarto llevó al escenario 'Todos me miran'. Por su parte, The Beat Voice interpretó 'Mientras me curo del cora'.

Quiénes son los Finalistas de 'A Otro Nivel 2026'

Cristina Hurtado dio a conocer los resultados y anunció que Cola de Lagarto había obtenido la mayor cantidad de votos, convirtiéndose en el primer grupo finalista de la temporada.



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Tras este anuncio, los otros dos equipos, Colombian Crew y The Beat Voice, tuvieron que volver a presentarse, esta vez frente a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander. Luego de escuchar las interpretaciones y realizar la deliberación correspondiente, los tres jurados dieron a conocer la decisión sobre el segundo cupo a la final.

Finalmente, el jurado anunció que Colombian Crew quedaba eliminado de la competencia, por lo que The Beat Voice se convirtió en el segundo finalista del formato. De esta manera, quedaron definidos los dos grupos que continuarán en el programa y disputarán el primer lugar.

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Luego del anuncio, Colombian Crew se despidió del concurso entre abrazos de los jurados y aplausos por parte de los asistentes, cerrando así su participación en la competencia.

Ahora, Cola de Lagarto y The Beat Voice se preparan para enfrentarse en la gran final del concurso musical de los profesionales que se llevará a cabo este 26 de junio, en la que competirán por el premio de 600 millones de pesos, por un contrato con Caracol Televisión y por el título de la presente edición del formato.

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