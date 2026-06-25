Él es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras terremotos en Venezuela

El futbolista Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, se convirtió en noticia luego de informar que busca a su esposa y a sus dos hijos tras el derrumbe del edificio donde residían en Playa Grande, una de las zonas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

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Los movimientos telúricos ocurrieron el pasado 24 de junio. De acuerdo con los reportes, los sismos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5 y se produjeron con una diferencia de apenas 39 segundos. Como consecuencia, varias estructuras resultaron afectadas en distintas localidades, y se registraron muertes y heridos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el defensor argentino expresó su preocupación por la situación de sus familiares.



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"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó, no sé nada de mi familia, por favor oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio, quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia por favor", escribió junto a una foto.

Las personas que son buscadas por el jugador fueron identificadas como su esposa, Yanina Maranella (con quien contrajo matrimonio el 23 de diciembre de 2019), y sus hijos Aaron Trejo y Ainhoa Trejo. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre su ubicación.

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Mientras ocurrían los hechos, Trejo se encontraba en Caracas junto a sus compañeros del Club Sport Marítimo de La Guaira. El equipo se preparaba para disputar el primer partido de la copa local en el estadio Brígido Iriarte frente al Deportivo Miranda Fútbol Club.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista que busca a su familia

Lucas Trejo es un futbolista nacido el 29 de diciembre de 1987 en Córdoba, Argentina. Sus primeros pasos en el deporte los dio en España y posteriormente regresó a su país natal para continuar su carrera profesional.

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Años más tarde, en 2016, llegó a Venezuela para incorporarse al Monagas Sport Club. Durante su etapa en esa institución recibió el apodo de 'El General', nombre con el que también es identificado por parte de la afición y seguidores del fútbol venezolano.

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Posteriormente pasó a formar parte del Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo con el que ha continuado su trayectoria en el balompié nacional.

Tras la publicación del mensaje del jugador, usuarios y aficionados comenzaron a compartir la información en distintas plataformas digitales para dar con el paradero de sus seres queridos.