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Quién el futbolista argentino que brusca a su familia tras terremotos en Venezuela - CaracolTV

Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, busca desesperadamente a su esposa y sus dos hijos tras los dos terremotos de Venezuela ocurridos el pasado 24 de junio.

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Él es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras terremotos en Venezuela

A través de una publicación en las historias su cuenta oficial de Instagram, el deportista pidió ayuda para dar con el paradero de su esposa y de sus dos hijos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Él es Lucas Trejo, el futbolista que pidió ayuda para buscar a su familia tras terremotos en Venezuela.
Él es Lucas Trejo, el futbolista que pidió ayuda para buscar a su familia tras terremotos en Venezuela.
Foto: Instagram @maritimolg y @lucastrejo_lt