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Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, enfrentó problema familiar - CaracolTV

Mientras el 10 de la Selección Colombia se preparaba para enfrentar la fase de grupos en el Mundial de Fútbol, la joven les contó a sus seguidores el inconveniente que tuvo con sus hijos.

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Hermana de James Rodríguez enfrentó problema familiar durante la Copa del Mundo

Mientras el 10 de la Selección Colombia se preparaba para enfrentar la fase de grupos en el Mundial de Fútbol, la joven les contó a sus seguidores el inconveniente que tuvo con sus hijos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Qué dijo Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, sobre la salud de sus hijos.
Qué dijo Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, sobre la salud de sus hijos.
Foto: Instagram @juanavalentina