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Quién es Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz que fue detenido

Quién es Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz que fue detenido en Atlántico. Detalles sobre su mamá, el hermano que murió y su última publicación antes de ser capturado.

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Quién es Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz, y última publicación antes de ser detenido

Luis Mariano Díaz es uno de los herederos del ‘Cacique de La Junta’, que nació como fruto de la relación de él con Betsy Liliana González, ‘La Doctora’. Está casado desde hace tres años.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Quién es Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz
Quién es Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz
Foto: Instagram @luismarianod