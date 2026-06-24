Quién es Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz, y última publicación antes de ser detenido

Aunque no es tan famosos como otros de los hijos de Diomedes Díaz, Luis Mariano ha sido conversación de la opinión pública en varias ocasiones: la primera, cuando cuestionó que Rafael Santos por decir que a cada heredero del cantante le entraba una gran suma de dinero, y la segunda, cuando se casó, por la lujosa celebración.

Lea también: Así fue el arresto de Diomedes Díaz por caso de Doris Adriana Niño; “ella salió con vida”



Luis Mariano también fue referenciado como hermano de Moisés Díaz González, el hijo de Betsy Lilina conocido como ‘El Travieso’, que murió en un accidente de tránsito que sufrió en 2020 en Barranquilla, a la edad de 19 años.

Ahora, el hijo de Diomedes y Betsy Liliana es noticia porque fue detenido por presunta extorsión y secuestro, y lo vinculan con una estructura que, al parecer, se dedicaba a los préstamos ilegales, conocidos como gota a gota.

Última publicación de Luis Mariano, hijo de Diomedes Díaz, antes de ser detenido



El hijo del ‘Cacique’ fue capturado en la madrugada del 24 de junio, por lo que su última publicación en Instagram fue una historia en la que se mostró viendo el partido de Colombia vs. República de Congo, junto a varios seres queridos.

Publicidad

última publicación de Luis Mariano Díaz antes de ser detenido Foto: Instagram @luismarianod

Ninguna persona cercana al entorno de Luis Mariano se ha pronunciado sobre su captura, que se dio junto a la de otras cinco personas que, presuntamente, hacían parte de un grupo de préstamos ilegales. Díaz es señalado de secuestro y extorsión.

