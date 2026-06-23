Los tatuajes de James Rodríguez que lo unen a Daniela Ospina; uno está cerca del corazón

Uno de los más visibles es la corona que ambos se hicieron para representar al rey y la reina. James se tatuó el diseño en la parte superior izquierda de su pecho, cerca de su corazón, mientras que Daniela se lo hizo en la parte trasera el brazo, arriba del codo, tal y como referenciaron en el Var de tu Corazón.

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Ambos mantienen sus tatuajes y el de James Rodríguez se aprecia cada vez que se quita la camiseta al final de un partido. El de Daniela es mucho más visible, pues solo basta con que utilice una camiseta manga corta o una blusa ‘strapless’ o de tiras para que se vea.

El cucuteño, criado en Ibagué (Tolima) y la antioqueña también mantienen el nombre del otro en sus cuerpos. James se tatuó el apodo de su exesposa “Dani” en la parte interna de uno de sus brazos, junto al nombre de su mamá, Pilar, y el de su hermana, Juana, y aún se puede ver.





Daniela, por su parte, tiene el nombre de James en árabe en la parte de atrás de su cuello y, aunque en algún momento se pensó que se lo estaba borrando, todavía se le puede ver. La ventaja es que basta con dejarse el pelo suelto para ocultarlo.

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¿Por qué se separaron James Rodríguez y Daniela Ospina?

Según relató Ospina, uno de los factores más importantes fue que ambos tomaron caminos distintos en ese momento de sus carreras. Mientras James decidió trasladarse a Alemania para continuar su trayectoria deportiva con el Bayern Múnich, ella quería mantener sus proyectos empresariales entre Colombia y España. La diferencia de objetivos llevó a la pareja a concluir que lo mejor era seguir adelante por separado.

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Desde el anuncio del divorcio, ambos han mantenido públicamente una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hija. Tanto James como Daniela han evitado alimentar rumores sobre terceros involucrados y han insistido en que la prioridad siempre ha sido la estabilidad familiar.

