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Qué tatuajes tiene James Rodríguez de Daniela Ospina: uno está cerca del corazón

Detalles sobre los tatuajes que todavía unen a James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia, a su exesposa, la empresaria Daniela Ospina, y dónde están.

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Los tatuajes de James Rodríguez que lo unen a Daniela Ospina; uno está cerca del corazón

Mientras el futbolista y la empresaria estuvieron casados, se hicieron varios tatuajes juntos, que, nueve años después de su separación, siguen manteniendo en sus cuerpos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de jun, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez
Foto: Instagram @jamesrodriguez10