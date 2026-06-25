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Jenny López, esposa de Jhonny Rivera confirmó la muerte de su abuelo - CaracolTV

La cantante de música popular acudió a redes sociales para despedir a una de las personas que la acompañó durante su boda con el intérprete de 'Soy soltero'.

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Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, está de luto: confirmó muerte de familiar

La cantante de música popular acudió a redes sociales para despedir a una de las personas que la acompañó durante su boda con el intérprete de 'Soy soltero'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Murió importante integrante de la familia de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera.
Murió importante integrante de la familia de Jenny López, esposa de Jhonny Rivera.
Foto: Instagram @jennylopez_oficial y @jhonnyrivera