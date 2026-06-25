Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, está de luto: confirmó muerte de familiar

Jenny López conmovió a sus seguidores tras confirmar la muerte de uno de los integrantes más importantes de su familia. La noticia fue dada a conocer a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó el duelo que atraviesa junto a sus seres queridos.

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En la publicación, la artista mostró una foto correspondiente a su boda junto a Jhonny Rivera en Arabia, Risaralda. En esas imágenes también aparece su abuelo, con quien sostuvo una relación cercana durante varios años y quien hizo parte de distintos momentos de su vida.

Junto al contenido audiovisual, Jenny López escribió un mensaje para despedirse de su familiar y pedir acompañamiento para su familia: "ADIÓS ABUELITO DE MI ALMA. 💔🕊️ Gracias Dios por permitirme haber disfrutado de un ser tan maravilloso. 😢 Les pido una oración por mi familia, estamos pasando por un momento realmente doloroso 🙏🏼✨", escribió.



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Tras la publicación, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. En los comentarios, decenas de usuarios le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza, además de expresar sus condolencias por la pérdida de su abuelo.

De igual forma, varios colegas del medio musical se unieron a las muestras de solidaridad. Entre los mensajes destacados estuvieron los de Arelys Henao, Alan Ramírez y otros artistas, quienes aprovecharon el espacio para acompañar a la cantante y manifestarle palabras de aliento en medio del duelo.

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La pérdida de su abuelo llega en un momento significativo para la vida personal de López, quien durante los últimos meses, la artista ha compartido con sus seguidores distintos acontecimientos relacionados con su matrimonio con el cantante Rivera.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 22 de febrero en una ceremonia que reunió a sus familiares y personas cercanas. Posteriormente, emprendieron un viaje por Europa como parte de su luna de miel, experiencia que también compartieron a través de sus redes sociales y en la que estuvieron acompañados por integrantes de su familia.

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Ahora, la cantante enfrenta este episodio familiar; por lo que sus admiradores están a la espera de conocer detalles sobre las honras fúnebres, demás actos para darle el último adiós al hombre y también si se mantendrá temporalmente alejada de los escenarios mientras procesa la pérdida.