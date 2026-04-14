Jhonny Rivera aclaró rumores sobre presunto conflicto con Sebastián Ayala

El cantante de música popular Jhonny Rivera se pronunció sobre los rumores que surgieron en torno a una supuesta polémica con Sebastián Ayala, luego de que se interpretaran como un desacuerdo unas declaraciones relacionadas con la canción “Mi decisión”, en la que también participó Andy Rivera.



Declaraciones de Jhonny Rivera sobre su relación con Sebastián Ayala

Las versiones comenzaron a circular después de que Ayala mencionara en una entrevista que no había recibido regalías por el tema musical. Este comentario fue interpretado por algunos usuarios como una señal de inconformidad y una posible mala relación entre los artistas involucrados en la colaboración. A partir de ese momento, en redes sociales se generaron especulaciones sobre un conflicto entre los cantantes.

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Ante la difusión de estos rumores, Rivera decidió referirse al tema a través de sus historias en Instagram, donde explicó la situación tras recibir preguntas de sus seguidores. En su intervención, indicó que existió un malentendido, pero dejó claro que mantenía una buena relación con Ayala. También señaló que la intención era dejar atrás cualquier confusión y continuar con la posibilidad de trabajar juntos en el ámbito musical.

Luego de estas declaraciones, Ayala publicó una respuesta en sus redes sociales. En su mensaje, expresó su disposición para futuros proyectos y reiteró que no existía ningún conflicto entre ellos. Además, indicó que la relación con Rivera se había mantenido en buenos términos y que siempre había existido comunicación entre ambos.

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En el mismo contenido, Ayala manifestó que le generó sorpresa la aclaración pública y que la recibió de manera positiva. También señaló que para él representaba una oportunidad poder realizar nuevas colaboraciones y reiteró su interés en seguir trabajando junto a Rivera: "Gracias firma por pensar así, usted ya sabe que estamos puestos para lo que se venga", agregó en la publicación.

Horas más tarde, el 14 de abril, Rivera compartió contenido en el que mostró que ambos artistas se reunieron. Según lo evidenciado en sus publicaciones, el encuentro tuvo como propósito iniciar conversaciones para una nueva colaboración musical y confirmar que no existían diferencias entre ellos.

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La reunión fue interpretada como una acción para disipar los rumores que se habían generado en redes sociales. De esta manera, ambos cantantes dejaron ver que mantenían una relación profesional activa y abierta a nuevos proyectos conjuntos.

Con estas acciones y mensajes, se aclaró el origen de las especulaciones y se evidenció que la situación se trató de un malentendido relacionado con la interpretación de declaraciones previas sobre la distribución de regalías de la canción “Mi decisión”.

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