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Jhonny Rivera aclaró rumores sobre presunto conflicto con Sebastián Ayala - CaracolTV

El cantante se refirió a versiones sobre una supuesta polémica tras comentarios que realizó Ayala relacionados con la canción “Mi decisión”.

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Jhonny Rivera aclaró rumores sobre presunto conflicto con Sebastián Ayala

El cantante se refirió a versiones sobre una supuesta polémica tras comentarios que realizó Ayala relacionados con la canción “Mi decisión”.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Jhonny Rivera aclara mal entendido con Ayala.jpg