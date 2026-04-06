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Qué incidente tuvo Jhonny Rivera durante su luna de miel en Dubái le prohibieron tener contacto con su esposa - CaracolTV

El cantante informó sobre una serie de situaciones ocurridas durante su viaje de luna de miel, entre ellas restricciones culturales en Dubái y alertas de seguridad en la región.

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Jhonny Rivera vivió momento incómodo en Dubái: le prohibieron abrazar a su esposa

El cantante informó sobre una serie de situaciones ocurridas durante su viaje de luna de miel, entre ellas restricciones culturales en Dubái y alertas de seguridad en la región.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Jhonny Rivera tuvo incidente en Dubai.jpg