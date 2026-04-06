Jhonny Rivera vivió momento incómodo en Dubái: le prohibieron abrazar a su esposa

El cantante Jhonny Rivera dio a conocer a través de sus redes sociales que durante su luna de miel en Dubái enfrentó un inconveniente relacionado con normas culturales del lugar. Según relató, mientras se encontraba con su esposa Jenny López tomándose fotografías, no pudo realizar muestras de afecto en espacios públicos.

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Esta fue el choque cultural que vivió Jhonny Rivera en su luna de miel

De acuerdo con lo expuesto, el artista indicó que al intentar posar para una imagen rodeando con su brazo a su pareja, una persona se acercó para informarle que ese tipo de contacto no estaba permitido. En ese mismo contexto, explicó que tampoco podía tomarla de la mano, debido a las restricciones vigentes en ese entorno.



El cantante también señaló que en otro momento, mientras se disponía a tomarse una fotografía, realizó un gesto con la mano conocido como símbolo de paz. Sin embargo, nuevamente fue advertido de que ese tipo de señal no estaba permitido, lo que lo llevó a desistir de continuar con la acción.





Además de estas situaciones, el intérprete manifestó preocupación por las condiciones de seguridad en la región. Indicó que durante su estadía recibió en su teléfono móvil notificaciones y alertas relacionadas con posibles ataques con misiles, lo que generó inquietud frente a su permanencia en el lugar durante el viaje.

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Tras compartir estas experiencias, usuarios en redes sociales reaccionaron a la información publicada por el artista, dejando mensajes relacionados con recomendaciones de precaución, comentarios sobre las diferencias culturales y opiniones sobre la situación descrita: "Gracias por compartir su experiencia, por favor cuídense mucho", "No vuelva por allá, qué fuerte", "La importancia de viajar y conocer las culturas de cada país, pero solo ven lo bonito de los lugares", "jajaja pobrecitos".

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Recordemos que el viaje de luna de miel del cantante se inició luego de su matrimonio religioso, celebrado el 12 de febrero, tras una relación de tres años. Posteriormente, la pareja emprendió un recorrido por varios destinos internacionales, incluyendo países de Europa como Italia y España, así como su paso por las Islas Maldivas, Dubái y un safari en África.

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Durante este recorrido, el cantante también ha compartido otros episodios ocurridos en diferentes puntos del viaje. Entre ellos, informó que extravió su anillo de matrimonio en Italia. Aunque el objeto fue encontrado por la administración del hotel donde se hospedaba, no pudo recuperarlo de inmediato, ya que debía ser enviado posteriormente a Madrid, ciudad en la que planeaba recibirlo.

Otro hecho que llamó la atención fue el registrado en las Islas Maldivas, donde el artista reportó un encuentro con un tiburón en la playa, situación que fue difundida en sus redes sociales y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

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A pesar de los diferentes episodios reportados durante el viaje, la pareja continuó con su itinerario previsto en el marco de su luna de miel por varios destinos internacionales.

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