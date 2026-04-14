Karol G no presentó show completo en Coachella, tuvo un retraso y esta fue la razón

El pasado 12 de abril, Karol G debutó como headliner en el festival Coachella, en una presentación que no logró completarse según lo planeado. Aunque el espectáculo tuvo una duración de 90 minutos y la artista interpretó cerca de 20 canciones, el desarrollo del show se vio afectado por un retraso de aproximadamente 25 minutos en su inicio.

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Esta es la razón por la que la presentación de Karol G en Coachella se retrasó

El evento incluyó un recorrido por varias de sus producciones musicales, además de colaboraciones en vivo y momentos dedicados a homenajes de figuras reconocidas. Sin embargo, el tiempo limitado obligó a realizar ajustes en el repertorio previsto. Varias canciones que hacían parte del setlist no pudieron ser interpretadas en el escenario.



Entre los temas afectados estuvo “Si antes te hubiera conocido”, uno de los éxitos más recientes de la cantante. La canción no alcanzó a ser presentada debido a que, cuando estaba por iniciar su interpretación, la producción del festival indicó que el tiempo asignado había finalizado. Ante esta situación, la artista decidió detener esa parte del espectáculo y reorganizar el cierre de su presentación.

En lugar de continuar con el orden inicial, optó por incluir “Provenza” como parte final del show. Esta decisión estuvo relacionada con el significado que tiene la canción en su carrera, ya que fue el tema que interpretó en el mismo festival en una participación anterior en 2022.



El retraso en el inicio del concierto estuvo vinculado a dificultades técnicas durante el montaje del escenario. El equipo de la cantante presentó inconvenientes con la instalación de una estructura, específicamente una escalera que formaba parte del diseño escénico preparado para el espectáculo. Esta situación generó demoras que impactaron directamente el tiempo disponible para la presentación.

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Aunque se identificó que “Si antes te hubiera conocido” fue una de las canciones que no se interpretó, asistentes al evento señalaron que el ajuste de tiempo implicó la eliminación de otros temas adicionales del repertorio. Esto respondió a la necesidad de cumplir con los tiempos establecidos por la organización del festival, que contempla sanciones para los artistas que exceden el límite asignado.

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Tras lo ocurrido, se mantiene la expectativa frente a la segunda presentación programada para el 19 de abril en el mismo escenario. Se espera que en esa fecha se pudiera desarrollar el repertorio completo sin contratiempos técnicos.

A pesar de los cambios en el desarrollo del concierto, la presentación incluyó elementos visuales y musicales que hicieron parte de la cultura de su país, Colombia. Asimismo, la participación de la artista en esta edición marcó un momento relevante dentro de su trayectoria en escenarios internacionales.

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