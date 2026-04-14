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Karol G presentación Coachella tuvo retrasos y no pudo interpretar todos sus temas - CaracolTV

La artista colombiana no completó su setlist durante su debut como 'headliner' en el festival el pasado 12 de abril debido a un retraso en el inicio del show.

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Karol G no presentó show completo en Coachella, tuvo un retraso y esta fue la razón

La artista colombiana no completó su setlist durante su debut como 'headliner' en el festival el pasado 12 de abril debido a un retraso en el inicio del show.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Karol G no presentó su show completo en Coachella.jpg