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Gero, del ‘Desafío’, saca canción que creó dentro del ‘reality’ de Caracol

Detalles de la canción que Gero Ángel, exparticipante del 'Desafío', compuso mientras estaba en el programa de Caracol Televisión. Hizo video en la Comuna 13, de Medellín.

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Gero, exparticipante del ‘Desafío’, lanza canción que creó dentro del ‘reality’

El artista antioqueño, nacido en Buenos Aires (Argentina), estrenó ‘Tiempo para amarme’, un tema que salió de todas las emociones que vivió en el programa de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Gero, exparticipante del ‘Desafío’, lanza canción que creó dentro del ‘reality’