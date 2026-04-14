Gero, exparticipante del ‘Desafío’, lanza canción que creó dentro del ‘reality’

La canción, contó Gero en una entrevista con Caracoltv.com.co, no nació en un solo momento, sino que fue la suma de varias situaciones que vivió dentro del ‘Desafío’. La música fue la forma de “escapar” y de comunicar los que estaba sintiendo.

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“Yo tenía días donde me levantaba y tenía una melodía, lo tarareaba, a veces tenía solo la letra, sin melodía, y junto a Valentina, cuando titeábamos sin el tinto, porque n no había comida, hablábamos, reflexionábamos de nuestras vidas, de lo que estábamos viviendo en la ciudadela y poco a poco empezamos a pasar ya esos sentimientos a lo que es ‘Tiempo para amarme’”, declaró el artista paisa.

En el proceso de creación tuvo que ver mucho su equipo de trabajo, que escuchó lo que Gero compuso en el ‘Desafío’ y empezó a producirlo. Cuando el exparticipante del ‘Desafío’ salió del programa escuchó su proyecto materializado y quedó dichoso, agregó.





“[…] No tenía nada para grabarlo y ese era mi susto: olvidarme de la letra, de la melodía, pero yo decía: ‘Si esto en realidad se merece ir más allá de una ciudadela, alguien lo va a escuchar, alguien lo va a sacar de este mundo del ‘Desafío’. […] Y todos escucharon eso en el ‘Desafío’ y dijeron: ‘Ya, al estudio a crear si es el estilo de Gero y cuando salga que lo escuche’. Y Cuando salí y me ponen ‘Tiempo para amarme’ yo dije es perfecto”, declaró.

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Gero grabó parte del videoclip de la canción en la Comuna 13, emblemático lugar de Medellín, donde además lo recibieron con los brazos abiertos. En él participaron Valentina y Manuela, dos de las grandes amigas que le dejó el ‘Desafío’.

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¿Quién es el papá de Gero del 'Desafío'?

El joven es hijo de Juan Pablo Ángel, reconocido exfutbolista colombiano que brilló en equipos, como Atlético Nacional y River Plate, además de su trayectoria en el fútbol internacional y la Selección Colombia.

Para Gero, su papá es un ídolo y su gran ejemplo y, aunque se siente orgulloso de su apellido, el exparticipante del 'Desafío' ha dejado claro que busca construir su propio camino, tal y como lo viene haciendo.