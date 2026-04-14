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Fiscalía investigará a Nelson Velásquez por enriquecimiento ilícito - CaracolTV

El artista había cobrado aproximadamente 100 millones de pesos por presentarse en la Cárcel de Itagüí. Según Álex Eduardo Díaz, su mánager, no se realizaron las averiguaciones pertinentes.

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Nelson Velásquez será investigado por enriquecimiento ilícito tras show en Cárcel de Itagüí

El artista había cobrado aproximadamente 100 millones de pesos por presentarse en la Cárcel de Itagüí. Según Álex Eduardo Díaz, su mánager, no se realizaron las averiguaciones pertinentes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Fiscalía investigará al cantante Nelson Velásquez por espectáculo dentro de la Cárcel de Itagüí.