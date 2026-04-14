Nelson Velásquez será investigado por enriquecimiento ilícito tras show en Cárcel de Itagüí

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el cantante Nelson Velásquez luego de que diera a conocer el pasado 8 de abril que dio un concierto privado en la Cárcel de Itagüí, Antioquia, sin tener previa autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Tan pronto se destapó el escándalo, el representante musical del artista se pronunció, asegurando que, a pesar de que sí hubo un contrato de por medio, no se hicieron averiguaciones adicionales para determinar si su ingreso estaba autorizado.

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“No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, dijo en entrevista para el Tiempo.



Fiscalía investigará a Nelson Velásquez por presentación en cárcel de Itagüí

Un fiscal de la dirección especializada contra organizaciones criminales de la ciudad de Medellín le compulsó copias al un fiscal especializado contra finanzas ilegales, solicitándole de esta forma investigar al intérprete de temas como 'Por querer olvidarte', 'Entrégame tu amor', 'Beso tras beso' y 'Te pierdo y te pienso' por enriquecimiento ilícito.

Durante la fiesta se registraron el ingreso de por lo menos 16 vehículos de alta gama al centro penitenciario, así como también la presencia de varias mujeres. Adicionalmente, se supo que se les pidió a los asistentes al evento abstenerse de tomar fotografías y videos que dejaran evidencia de lo sucedido en el recinto.



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Cuánto le pagaron a Nelson Velásquez por su concierto en la cárcel de Itagüí

La celebración habría costado alrededor de 500 millones de pesos, de los cuales, 100 iban para el cantante de vallenato. Adicionalmente, se conoce que los miembros de la conocida Mesa de Paz Urbana habrían hecho una recolecta para costear el show.

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Recientemente, se realizó una inspección del centro de reclusión en el que se hallaron latas y botellas de cerveza, una sustancia pulverulenta (aparentemente cocaína), cargadores para celular, módems de wifi, radio parlantes, armas blancas, control de videojuegos, parrillas eléctricas, manos libres y demás artículos.

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Adicionalmente, fueron hallados electrodomésticos como neveras, estufas, ollas eléctricas, televisores, consolas de videojuegos y demás elementos que no contaban con la autorización de tenencia por parte de las autoridades.