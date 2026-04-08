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La razón por la que Nelson Velásquez detuvo concierto en Bolívar y pidió expulsión de un hombre del público - CaracolTV

El cantante interrumpió su presentación en medio de su gira por el Caribe colombiano al presenciar un hecho de violencia, lo que obligó a suspender el espectáculo mientras se controlaba la situación.

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Nelson Velásquez detuvo concierto en Bolívar y pidió expulsión de un hombre del público

El cantante interrumpió su presentación en medio de su gira por el Caribe colombiano al presenciar un hecho de violencia, lo que obligó a suspender el espectáculo mientras se controlaba la situación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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