Cuándo se acaba 'A Otro Nivel': fecha en que se elegirá al mejor grupo musical de Colombia

'A Otro Nivel' es la producción de Caracol Televisión que tiene conectados a los espectadores durante el horario de la noche. El formato, que fue lanzado en febrero de 2026, ya se encuentra en su recta final y se prepara para definir a sus ganadores luego de varios meses de competencia.

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Cuándo se termina 'A Otro Nivel 2026' en Caracol Televisión

De acuerdo con la información entregada por el canal en sus promociones de pantalla, la producción llegará a su fin el próximo viernes 26 de junio. La emisión de cierre se realizará después del partido entre Uruguay y España, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026. De esta manera, los televidentes conocerán cuál será el mejor grupo musical de Colombia, tras una temporada en la que los concursantes han enfrentado diferentes desafíos para mantenerse en competencia.

A lo largo del programa, los participantes han atravesado distintas etapas que han puesto a prueba sus capacidades musicales y de trabajo en equipo. En un primer momento, los aspirantes iniciaron el proceso mediante audiciones individuales. Posteriormente, avanzaron a una fase en la que debieron conformar grupos integrados por cuatro personas.

Sin embargo, el desarrollo de la competencia incluyó nuevas dinámicas que modificaron la conformación de los equipos. Entre ellas se destacaron las denominadas sacudidas, una mecánica que consistió en realizar cambios entre los integrantes de los grupos. Como resultado, los concursantes tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones dentro del programa mientras buscaban continuar en la carrera por el título.





Actualmente, la competencia reúne a los grupos que han logrado superar las diferentes pruebas planteadas durante la temporada.

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En qué va 'A Otro Nivel'

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En las más recientes transmisiones del programa, Cristina Hurtado anunció la llegada de los jurados a los estudios Ditu para participar de manera presencial en una nueva fase de la competencia. Esta dinámica contempla una serie de retos dirigidos a los grupos que permanecen en el concurso.

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Además, durante tres noches, cada uno de los jurados será homenajeado por los participantes a través de interpretaciones de su propio repertorio musical.

El primero en recibir este reconocimiento fue Kike Santander. Entretanto, las siguientes jornadas estarán dedicadas a Felipe Peláez y Gian Marco, quienes también serán protagonistas de esta fase especial antes de la gran final del concurso musical.