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Cuándo se acaba 'A Otro Nivel': fecha y hora del último capítulo del programa - CaracolTV

Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco definirán los nombres de los grupos que llegarán al último episodio del formato y competirán por el millonario premio en juego.

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Cuándo se acaba 'A Otro Nivel': fecha en que se elegirá al mejor grupo musical de Colombia

Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco definirán los nombres de los grupos que llegarán al último episodio del formato y competirán por el millonario premio en juego.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Cuándo es la gran final de 'A Otro Nivel', concurso musical de Caracol Televisión.
Cuándo es la gran final de 'A Otro Nivel', concurso musical de Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión.