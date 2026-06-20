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Quién narra los goles en Caracol TV: conoce a Carlos Alberto Morales, la voz del gol - CaracolTV

El periodista deportivo abrió su corazón y contó cómo ha sido su trayectoria profesional hasta convertirse en La Voz del Gol en Colombia y emocionar a los televidentes en cada partido.

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Narrador del gol en Caracol TV vendía en la calle y fue cotero antes de lograr su sueño

El periodista deportivo abrió su corazón y contó cómo ha sido su trayectoria profesional hasta convertirse en La Voz del Gol en Colombia y emocionar a los televidentes en cada partido.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Él es el narrador de Gol Caracol que pasó de vender en la calle a narrar goles.
Él es el narrador de Gol Caracol que pasó de vender en la calle a narrar goles.
Foto: Instagram @lavozdelgolcolombia