Narrador del gol en Caracol TV vendía en la calle y fue cotero antes de lograr su sueño

Carlos Alberto Morales, reconocido por su trabajo en Gol Caracol, concedió una entrevista a la Revista Vea en la que habló sobre distintos momentos de su vida personal y profesional, además de recordar cómo se dio su llegada al canal de televisión.

Mira también: Pékerman se hace viral en el Mundial 2026 por celebrar los goles de la Selección Colombia



Durante la conversación, el periodista deportivo se sinceró sobre sus inicios y la forma en que nació su interés por el fútbol. Aunque aseguró que esa pasión comenzó desde hace años, uno de los recuerdos que conserva con mayor claridad ocurrió el 15 de septiembre de 1993, cuando Colombia enfrentó a Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994.

En ese entonces, Morales tenía 16 años y vivía en Ibagué junto a su familia. Según relató, él y su hermano Diego no tenían dónde ver el encuentro en su casa, por lo que pidieron permiso a su mamá para observar el partido en una cancha de tejo ubicada frente a su vivienda. Aquella jornada quedó marcada no solo por el histórico triunfo 5-0 de la selección colombiana, sino también por una decisión que influyó en su futuro profesional.

“Cuando salen en la pantalla William Vinasco y Adolfo Pérez le dije a mi hermano: ‘algún día yo voy a estar allá”, dijo, señalando que decretó a lo que se dedicaría más adelante.





Sin embargo, el camino para alcanzar ese objetivo estuvo acompañado por distintos trabajos. La situación económica de su familia lo llevó a desempeñar varios oficios desde joven. Entre ellos, recordó que hacía mandados para un zapatero que no podía movilizarse debido a una condición física. Asimismo, durante la temporada decembrina compraba velas para venderlas antes del 7 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Publicidad

Mira también: Neymar será papá por quinta vez; lo anunció en medio del Mundial y reveló qué espera

Posteriormente, obtuvo su primer empleo formal con el grupo Signo. Allí asumió diversas responsabilidades relacionadas con la logística de las presentaciones musicales. “Yo era el utilero, iba a los diferentes toques, organizaba el transporte y me encargaba de conectar, instalar, recoger y limpiar todo”.

Publicidad

Más adelante trabajó en Rancho Parrilla Show, donde se dedicó a lavar loza, preparar comida y atender a los clientes. Años después, mientras prestaba el servicio militar, descubrió que tenía habilidades para la locución durante un partido de fútbol. No obstante, antes de dedicarse a la radio también fue cotero y cargó bultos de harina. Además, se desempeñó como mesero y trabajó perifoneando.

Mira también: Los dos hermanos de Caracol Televisión que cubren el Mundial juntos y pocos sabían

Con el paso del tiempo comenzó a trabajar en radio sin un sueldo fijo. Gradualmente se le fueron abriendo nuevas oportunidades laborales con mejores condiciones. Su trayectoria continuó en Caracol Radio y, en 2007, tras superar un casting, llegó al Canal Caracol para integrarse a la sección de deportes.

Desde entonces ha acompañado a los televidentes en diferentes eventos deportivos y actualmente continúa vinculado a la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.